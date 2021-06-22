台灣疫情未止，當局正為民眾大規模接種疫苗，雲林縣虎尾鎮一名母親昨天（21日）打完疫苗後返家，晚上再餵年僅2個月大的女兒喝母乳，怎料今早發現女兒吐血，送院後證實不治，死因待進一步確認。該名母親指，接種疫苗後曾詢問醫護應否停止餵哺母乳，但醫護認為沒有關係。

女嬰母親蘇姓女子是虎尾鎮公所殯葬管理所員工，在21日下午注射疫苗，回家後餵了一次奶粉，晚上11時再餵母乳，其間女嬰正常，惟至今日凌晨3時，父母發現女嬰嘴角有滲血奶泡，無掙扎迹象，女嬰手套亦完整。

母親表示，女兒出生時很健康，沒先天性疾病。她昨天打完疫苗後，曾詢問醫護應否停止餵食母乳，但醫護回答指沒關係，她回家上網搜尋，也沒發現有類似案例。

至於女嬰猝死是因為本身疾病、嬰兒猝死症，或與媽媽施打疫苗有關，有待相關單位須進一步調查釐清。蘇女則希望政府宣導打完疫苗暫時不要餵母奶，以免類似狀況再發生。

台中市中國醫藥大學附設醫院副院長、小兒感染科醫生黃高彬表示，目前只建議確診者不餵哺母乳，但未對健康母親有其他限制。他認為女嬰猝死「應該是其他原因，跟疫苗無關。」

台中醫院小兒感染科主任陳敏恭則對事件感到驚訝，稱其他地區未有類似報道。他又指COVID-19疫苗是死疫苗，不會到乳汁，理論上不會對喝母乳的嬰兒造成影響。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）