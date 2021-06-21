食肆應將衞生要求放在首位，惟台灣高雄市一名讀者向台灣《蘋果新聞網》投訴，日前工廠員工團購便當，吃到一半期間驚見隨盒送上「蟑螂」一隻。當刻他即時反胃想嘔，透過代訂便當同事向食店反映，對方竟指「應該是飛進去的」，既無道歉，亦無提出善後方法，讀者狠批食店想推卸責任。台灣《蘋果》記者向涉事食肆了解，老闆回應無法確定看似「蟑螂」的小蟲是如何跑進去，惟聲言會負責，「該退費就退費！」並承諾加強衞生管理。

在小港區一工廠工作的顏先生表示，廠內午餐是由同事向外面食肆團購，每月都會更換商家。本月8日，同事在當地一間食肆團購便當，他當日訂了雞柳飯，便當分上下兩層，他把上層的配菜倒在下層的飯上，吃到一半，驚見黑色異物，細看下發現竟是「蟑螂」。他即時感到惡心，難以繼續吃下去。

顏先生於是請訂餐同事向食肆反映，但對方看過「蟑螂」屍體照片後，解釋「應該是飛進去的」。顏先生批評對方想推卸責任，食店至今仍未有正式道歉或提出改善方式。

食肆老闆李春雄受訪時稱，當日工廠共訂購70、80個便當，其中有1個飯盒內出現不明昆蟲。他曾有向訂購人員提出，「要將該部門的8個便當全部退費」。李老闆亦指，自己曾致電顏先生提出退費和致歉，但對方未接電話也沒回電，否認自己想卸責。

李春雄又指，近期疫情關係，店內生意較忙，自己無時間持續追蹤事件，一時忽略令顧客感受不佳，故向對方致歉。「發生這樣的事情，誰都不願意！」李老闆說，顧客指控便當裏有看似「蟑螂」的昆蟲，現已無法追查到底是包裝時飛入，或是因其他原因「跑入去」，但便當是從他們店賣出，他一定負責到底，該退錢就退錢，絕不會逃避卸責。

台灣《蘋果新聞網》

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