【本報訊】梁家河村民「心情特別激動，長這麼大還沒見過皇帝！」距離延安約70公里的梁家河村，因中共中央總書記習近平在文革年代的七年插隊經歷「沾了光」，從一個寂寂無聞的小農村，搖身一變成為知名的紅色朝聖地。鎮上的年輕人雖沒經歷過習下鄉做知青的年代，但談起2015年習近平以總書記身份再訪梁家河，仍然十分興奮，形容自己猶如見了皇帝。

七年下鄉成勵志故事

與延安的許多革命遺址有別，在安檢入口，公安特別檢查袋內的攝影器材，提醒不能拍片、不能拍抖音，以保持莊嚴肅穆。由停車場登上觀光車，沿着鋪設完好的柏油路前進，年輕司機突然停下，指了指前方一塊農田，「拍個照吧，這是習當年種過的田」。不僅農田，他住過的窯洞、打過的沼氣池，如今都成了旅遊打卡聖地。梁家河年均接待遊客達到80多萬人次，但近兩年因疫情關係，參觀人數有所減少，即使是在百年黨慶的重要年份。

1968年文革期間，習的父親習仲勛被整肅。當時年僅15歲的習，以知青身份「上山下鄉」，下放至延安市延川縣文安驛鎮公社梁家河大隊，插隊近七年。這段經歷，其後被塑造為一段磨練意志、埋頭苦幹的勵志故事，習本人、官媒都曾多番提起。2008年，習說過的一句「我是在延安入的黨，是延安養育了我，培養了我，陝西是根，延安是魂」，今天成為了一幅紅色橫額，掛在梁家河村史館廣場。

穿着機關單位制服的不同團隊，帶着黨旗黨徽來朝聖學習。「以前他沒出名的時候，老人不曾提起，當上副主席有了名氣，他們才講起。」司機說道，他清楚記得習2015年2月13日重回梁家河，「幾乎每個人都能到他面前，全部都是村民，沒有外人」，談起這點他特別自豪：「說白了就是皇帝嘛，有些人一輩子都見不着。主席個子特別高，有一米九。」在當地，幾乎每個村民都對2015年習重返梁家河的情景，都感到振奮。在梁家河生活了一輩子的農民梁伯，比習大三年，當年一度與習共事。他指，習下鄉6年11個月期間，弟弟和姐姐都曾到梁家河探望他。他形容，習為人「十分勇敢」，「16歲那年他下田，發洪水可危險了，但他都不害怕」，又稱習平時休息都在看書，「一讀就讀半天」，因當年沒有電，他只點一盞煤油燈看書，「煤油煙把臉都熏黑了」。如今好友遠居中南海治國理政，他則在陝北農村頂着烈日翻土，感嘆：「想念又怎麼樣呢？想也找不到呀。」