「有定心理準備公司有機會執啊，諗清楚未啊？」第一次在面試時聽到這句。

決定入來工作後，身邊不少人都叫我再考慮一下，「就執啦，仲入嚟做啊？」

慶幸當時的自己「唔識驚」，不然不會遇上《蘋果》中國組的每一位。

雖然在組的時間不長，但還是有不捨。

因為這裏的自由氣氛，在其他媒體是不會找到，這裏沒有所謂的「紅線」，不是為了老闆或是某人的喜好而寫。「我們係報道新聞，盡量唔好有強烈嘅個人情緒，保持中立就可以。」是入來工作後，同事經常跟我說的一句。

非常感謝身邊每一位同事，經常提點、教導我如何能把報道寫得更好。他們不只是想你把工作做好，是希望你在這個地方能學習有進步。

能夠在這個在風雨飄搖的日子，成為一個《蘋果》人，與有榮焉。

《蘋果》中國組記者ceci

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能夠身在《蘋果》見證最風雨飄搖的日子

上下一心奮戰到最後，是我的光榮

我以身為《蘋果》人而自豪

感謝公司這些年來的照顧

祝願《蘋果》仝人好人一生平安

Joanne

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加入《蘋果》已經12年，是人生中最長的一份工。正如副社長陳沛敏所言，呢份工「唔係純粹只想做記者，係more than一份工」。無錯，十多年的工作，其實是一段十分漫長的的學習：從紙媒到網媒，從採訪到編輯，文字到影像、現場直播，全都是這十多年來學到的東西。在出社會工作後還有這樣豐富的學習機會，實在相當難得。

感謝歷年來的上司、前輩、同事們的提醒，給予自由、信任，在這裏工作相當安心，亦有相當的滿足感，亦以身為《蘋果》記者為榮。

《蘋果》中國組記者

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再見不再見

小黑

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雖然加入《蘋果》中國組的時間不長，卻在這裏學到很多，對於資歷淺薄的我來說，絕對是畢生受用，亦很感激各位前輩同事的指導和提醒。

《蘋果》熄燈既成事實，恐怕很多人難以接受，但我相信除了員工，香港人不會忘記這份陪伴26年的報紙，《蘋果》會長存香港人心中。

《蘋果》中國組福源

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