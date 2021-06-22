最高人民法院聯同最高人民檢察院和公安部，就辦理電信網絡詐騙等刑事案件的適用法律發表意見。《意見》共17條，包括針對跨境案件的取證、處理涉及手機卡、信用卡的「兩卡」案件等問題。

最高法院刑三庭副庭長李睿懿表示，大批境內電信網絡詐騙的騙徒，都已向境外轉移，目前境外騙徒作案超過六成，形容是對境內群衆瘋狂詐騙，但公安在境外通過警務合作或司法協作等取證的難度極大。

當中設立新規定，若有證據顯示相關人士參與境外詐騙集團，或是境外針對境內居民進行電信網絡詐騙，雖然難以查證詐騙數額，但一年內出境到詐騙集團累計30日以上，或多次出境到詐騙集團，應當認定為刑法規定的「其他嚴重情節」，以詐騙罪追究刑事責任。

最高人民法院指，社會存在大量被非法交易的手機卡及信用卡，為電信網絡詐騙推波助瀾，提出如果明知他人利用信息網絡犯罪而為對方收購、出售、出租五張以上信用卡，或20張以上手機卡等，可以根據「幫助信息網絡犯罪活動罪」追究刑事責任。

當局指部分大、中型城市，電信網絡詐騙佔一半刑事案件，去年涉及財產損失逾350億人民幣（約419億港元）。法律意見又提出，查扣在案的資金應優先還給被害人，盡最大力量挽回經濟損失。

澎湃新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）