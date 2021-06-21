中共黨慶100周年，圍繞黨史及革命教育的「紅色旅遊」迎來熱潮。位於陝西省的「革命勝地」延安，不但是中共建政前的總部所在地、長征終點，更孕育了毛澤東、習近平兩代領導人。作為在中共百年建黨史上具有歷史地位的城市，延安承載了傳續「紅色基因」的使命。周末在市內各大紅色景區，都能看到穿戴紅領巾的「小導遊」，深情、流暢地背誦介紹有關革命遺址的官方講辭，但對背後的歷史脈絡不甚了解。參觀的遊客連連叫好、合照，驚嘆「從娃娃抓起」。

被三山兩河包圍的延安老城區，36平方公里聚集了大大小小的革命舊址，包括棗園、楊家嶺革命舊址、南泥灣、中共中央西北局舊址等等，可謂「梗有一間喺左近」。任意踏入一個景點，一眼望去盡是揮舞小國旗、身穿軍服的黨政機關團隊或國企員工，經單位組織、使用公家費用而來，熱鬧非常。

「阿姨你好！讓我來給你講解幸福渠的故事！」在棗園一波又一波的團隊遊客中，記者被一名戴着紅領巾、充滿自信的「小導遊」攫取。她流利地背誦此處景點的官方稿：「中央機關為了給人民謀福利，在此修建了第一長渠，莊稼連年豐收，為百姓帶來了幸福生活，因此取名叫幸福渠。」

這些紅色小導遊分佈在延安景點各處，聲情並茂地介紹中共領袖的英勇事蹟。對於為甚麼會做小導遊？她稱是自己參加：「我想讓更多人了解延安的革命歷史。我覺得延安的革命歷史，比我想像的更多！」讓人想起了2008年北京奧運會上爆紅的女童林妙可，那種儀式感極強、滿足老師和領導審美的「乖孩子」樣板。在旁的女遊客則紛紛拍照留念，還連連稱讚：「講得太好了！這可真是紅色傳承、從娃娃抓起啊！」

來自延安職業技術學院附屬小學的周唯，向記者展示他那份介紹前中共領導人張聞天、被反覆摺叠過的講稿，上面標示着「山麓」、「瓦窯堡」等較深字詞的讀音。「稿件背了4個小時，今天剛考核過。」稿上的內容提到「民主集中制」、「小資產階級」等艱深字眼，問他明白嗎？周唯靦腆地笑說：「我懂不了，就是會背。」

另一名身穿紅軍裝的8歲女童，則唱出陝北民歌《繡金匾》，「二月里刮春風，金匾繡的紅，金匾上繡的是，救星毛澤東⋯⋯」儘管聲音響亮，但仍難掩眼神裏的拘謹、不安，過後家長一直說女兒發揮不太好，「有點太緊張了」。這名家長指，參加這項計劃是為了培養女兒自信、練練嘴，「發音不太好，就讓她過來講一講，每周兩個小時」。她還着記者在紀念冊上留言數句，讓「女兒長大後看」。

在延安聖地長大的本地居民，從小被中共革命遺址、領袖事蹟耳濡目染，接受紅色教育是自然不過的事。據園區的講解民兵指出，這些紅色小導遊每逢周末或寒暑假，都會分佈在景點各處講解。「小講解員」計劃非為今年百年黨慶而設，自1992年起已設立，學生從延安35所紅色學校選出。此項計劃是中共「讓紅色基因代代相傳」努力的一部份。過去中共總書記習近平曾多次強調，把紅色江山世世代代傳下去，「革命傳統教育要從娃娃抓起，既注重知識灌輸，又加強情感培育，使紅色基因滲進血液、浸入心扉」。

據園區工作人員指，學生一般是自願報名。但在園區的各個角落，都能看到他們如何被老師或家長督促背稿。「我們眼前這座建築，就是中央大禮堂，禮堂是一座具有陝北特色的⋯⋯這個陝北特色要着重強調，要重讀！」一名女士對着女童說。女童像機器人一般重複背念，一次次遭打斷，『陝北特色』，要重音！你現在就是沒吃飯的感覺！」女童被教訓好幾回後，積壓的眼淚終於忍不住傾瀉而出，家長仍在一遍遍訓斥着⋯⋯在這片紅色之城，孩童身上的紅色血液是如此而來。

《蘋果》特約記者

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