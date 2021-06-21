百度貼吧《躺平即是正義》一文引起千萬內地青年共鳴，鼓吹以非暴力、不合作、消極的態度對抗社會；不過來自上海35歲的王先生卻認為，上海沒有躺平主義的土壤，因為當地外來人口多，「大家都要努力謀生過活，沒有資格躺平」，並認為這種生活態度大概只屬年輕人因一時意氣發起的潮流，「因為人總歸會有理想」，渴望過更好生活。至於來自北京34歲的趙先生亦表示，相信躺平是很多年輕人共同想法，但會實際行動的人並不多。

王先生：上海沒有躺平主義的土壤

王先生來自上海，今年35歲，是家中獨子，大約兩年前結婚，現時未有小孩。自10多年前畢業後，他便任職於一間建築行業的國企，其間未曾換過工作，現時月入大概1萬多元人民幣（下同，約1.23萬港元），並指這個收入在上海屬中等水平。

對於躺平主義，他認為自己「有一部份蠻符合」，因為其工作態度「不怎麼努力」，也沒有要買樓之類的奮鬥目標，「我房子就是父母留下來的」；另一方面，由於在國企要向上流動須靠關係和出身背景，「現實是就算你努力了也升不了職，因為這些位置都被人家定好了，再加上受周圍的同事或朋友影響，只有你一個人很積極，也沒有人會響應你，久而久之自己也變得不太積極」。

而不符合的部份，王先生就強調有個音樂理想，現時他與好友組了一個樂隊，曾參與作曲、錄音、網上直播及公開演出等，雖然他投放了大量精力，「但賺不了多少錢，因為賺錢的都是商業化音樂，但我的作品比較純粹，不走主流。」

雖然躺平主義引起眾多青年的共鳴，但王先生認為，上海沒有躺平主義的土壤，因為畢竟是一線城市，生活節奏快速，工作壓力大，房價高，加上外來人口多，「大家都要努力謀生過活，沒有資格躺平」。他亦相信，躺平主義大概只是年輕人因一時意氣發起的潮流，「因為人總歸會有理想，渴望過更好生活。整天躺平，無所事事，生活很不充實。而且內地主流輿論還是以傳播正能量為主，潛移默化之下會令人努力。」

趙先生：相信實踐躺平的年輕人不多

趙先生來自北京，今年34歲，他大約在9年前畢業，其後一直在國企銀行工作，現時月入大概2萬多元（約2.46萬港元），結婚6年，育有一名5歲的小孩。

「我很渴望躺平，而且我認為很多年輕人的內心都是支持的，不過會實際行動不多。」趙先生坦言，年輕人想躺平的原因大概有：一是內捲化（Involution，形容社會文化因重複勞作，發展遲緩）太嚴重，中國人需要在人生不同階段與同儕不斷競爭來實現自己的目標，久而久之就會精神疲憊希望休息；二是大多數人不知道自己的人生意義是甚麼，一直努力只是為了實現家人或他人對自己的期許，久而久之就會迷惘、會消極怠工。

然而在北京，年輕人要做躺平族有一定困難。趙先生說，北京生活成本昂貴，例如房租就要約4,000元（約4,920港元），伙食、交通等費用亦相對高，「加上我有老婆小孩，有家庭負擔，這絕對壓力之一。」假如他能躺平的話，他會打算「歸隱田園」，學習畫畫，「花時間補讀未完書」。

清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮早前稱「躺平是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人」，趙先生說：「這都是站在統治階層的角度來說的吧。國家希望人民一直工作下去，為建設祖國而工作，但是普通人怎麼想的並不在他們考慮範圍內，也忽略了年輕人內心的倦怠感。」

至於躺平主義會否一直持續下去？趙先生認為絕對會，「因為可見未來包括教育在內的各個行業內捲都會加劇，亦看不到可以改善的可能。」

《蘋果》記者

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