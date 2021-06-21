台灣疫情見緩和，昨增75宗本土確診個案及20宗死亡個案，這亦是全台自實施三級疫情警戒後，單日個案首次低於100宗，目前全台三級疫情警戒將暫定實行至本月28日。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前整體確診病例趨勢往下，但死亡案例仍多，預計要到一至兩周才有向下趨勢，他又提醒：「疫情趨緩，心情可以放鬆，但防疫措施不能放鬆。」全台目前已有154.1萬人完成疫苗接種。

藍營嘲台「疫苗乞丐」

對於美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗前日抵達台灣，大陸外交部發言人趙立堅敦促，美方不要借疫苗援助搞政治操弄，干涉中國內政，又批評民進黨當局為政治私利，持續在抗疫合作上大搞政治操弄，這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神。

不過，有國民黨台北市議員批台灣「像乞丐一樣乞討（疫苗）」，說法引起爭議。台灣總統蔡英文昨認為說法並不恰當，強調美日對台灣疫苗上的協助，是好友間的相互幫忙，「幫助我們的人我們都心存感激，我們有能力的時候也要多多幫助朋友」。至於台產疫苗議題，蔡英文表示希望7月底可有首波供應。

台灣昨日亦有17人在接種阿斯利康疫苗後死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，死者中有16人超過75歲，慢性病史仍在調查中。他強調，至今未觀察到接種疫苗後死亡通報個案，有大於背景期望值情況。

國民黨榮譽主席連戰及其夫人早前被揭身陷「特權疫苗」風波，涉事的台北振興醫院被指違規。台北市長柯文哲昨被問到會否開罰院方時強調「會罰」，副市長黃珊珊補充指，會請院方就事件說明，若查到涉及不法就會處罰。

考慮調整低風險場所規範

台灣疫情自五月中旬爆發以來，三級疫情警戒經二度延長，已實施滿月。陳時中曾表示，不傾向6月28日後一下子從第三級退回二級，但考慮調整低風險場域防疫規範強度。有台媒披露，行政院前日曾開會討論三級警戒之下的「微解封」計劃，須符合包括靜態場所、有足夠空間、非近距離接觸、可採流量及座位管控開放等四條件，逐步解封營業，戲院、圖書館、會展場館可能先行，但確診數較多地區恐無法實施。

台灣蘋果新聞網／自由時報