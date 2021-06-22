解放軍3艘不同類型主戰艦艇4月中下旬在海南三亞交付入列，當中包括第一艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」。央視昨（21）日播出直擊解放軍首艘075兩棲攻擊艦「海南艦」的節目片段，透露海南艦可運載的裝備及執行任務能力。由於兩棲攻擊艦要對陸、海、空立體作戰及登陸裝備，因此，海南艦15層樓高的艦體空間龐大，高度與解放軍兩艘航母「遼寧號」及「山東號」不遑多讓。節目同時讓攻擊艦的內部設備曝光。

央視報道，「海南艦」的甲板佈局與航空母艦相似，採用緊湊型的邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。作為中國自主研發的首款兩棲攻擊艦，海南艦擁有兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自我防衞能力。

「海南艦」艦長閭勇軍曾執行過海軍亞丁灣護航、馬航搜救等多項重要任務，同時他還擔任過三種不同型式艦艇的艦長。閭勇軍表示，艦體內的塢艙主要搭載氣墊艇或通用登陸艇，車輛庫則主要搭載主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。

報道又指，「海南艦」還可透過兩個通道同時調運直升機，包括前方的一部舷內升降機及後方的艉部升降機。「海南艦」相關人員也在鏡頭前操演直升機起降訓練，兩架次直升機同步在艦上起飛及降落，指揮員在航空艦島上觀察甲板作業情況，並引導直升機起降。飛行結束後，直升機經過固定，隨即轉運至停機位或機庫。

央視

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