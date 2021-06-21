內地前日新增17宗個案，其中16宗屬境外輸入，一宗是本土個案在廣東東莞。東莞市昨日下令對全市（除長安、虎門、大嶺山、麻涌外）常住人口，以及往返東莞人士進行全員核酸檢測。

全市篩查200萬人

東莞市衞生健康局副局長、新聞發言人張巧利透露，新增本土個案姓賈，屬廣州新華學院東莞校區學生。東莞18日有居於南城街道的李姓女子確診，市內隨即對莞城街道、東城街道、萬江街道、南城街道、麻涌鎮開展第一輪全員核酸篩查，總計採樣約200萬人，該次採樣發現賈姓學生確診，其餘所有人士均為陰性。此外，全國另19宗無症狀感染者，均為境外輸入。據基因排序顯示，賈姓學生的病毒來源與早前李姓女子及其蕭姓丈夫相似，相信兩者有關。

賈姓學生入讀的新華學院目前只進不出，停止一切面對面教學，統一提供網上教學。在校學生必須全部回到宿舍，禁止學生聚集，校外的學生則就地居家隔離。廣州新華學院東莞校區目前在校師生有近2萬人，政府部門已派出工作組駐校。東莞市疫情防控指揮部辦公室昨稱，市內疫情嚴峻，決定對全市（除長安、虎門、大嶺山、麻涌外）常住人口、往來東莞人員開展全員核酸檢測，希望做到「應檢盡檢、不漏一戶、不落一人」。

東莞市衞生健康局