離開《蘋果》半年，依然記得，入職《蘋果》後首次出差的目的地是山東，出發前一晚剛好放假，「老細」（中國組負責人，多年來叫她老細）問我有沒有興趣到山東走一趟，目標是尋找外星人，翌日一早起行。

「乜料呀？搵外星人，真定假呀。」我暗忖。

翌日與攝記出發，一路長途跋涉，抵達一條陌生村落，雖然不通當地方言，但最終不負所託，完成報道。事後老細笑問：「個外星人假嘅？」她當然一早已知答案。但報道在當時社會造成話題，為我帶來做記者的滿足感。

在《蘋果》工作最深的體會，是老細從不侷限記者的採訪題材，有人專長國際局勢、有人熟經濟、政治，題目只要有角度，有可讀性，就可以做。我最喜愛貪新鮮，食牛屎火鍋、玩靈探、找尋雲南黑松露，一幕幕驟現眼前。報道好的，老細會讚，欠佳的，會被老細「捉入房哦幾句」，告訴你如何改進。採訪台灣選舉更是畢生難忘，與採訪主任並肩作戰，他在北，我在南，合作無間，贏的不是有多少獨到角度，而是打了一場圓滿的合作戰。好老套的一句話，《蘋果》就如大家庭，到處有愛。

如果問，在《蘋果》中國組最大得著是甚麼？事實上，每次採訪都是一次學習機會，只有自強不息，才能逆流而上。對照現今香港形勢，每個人堅持信念，才能突破黑暗。

就算《蘋果日報》停刊，我相信，《蘋果》的精神會一直延續下去。

我以身為《蘋果》人為榮。

廖智廣

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