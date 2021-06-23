26年來，《蘋果》報道中國新聞從不缺席，即使遇上公安監視或暴力對待，或被帶走問話，甚至被迫簽「悔過書」，面對無數打壓，《蘋果》仍盡力報道，目的就是希望讓港人看到一幕幕被國內封鎖的真相，《蘋果日報》前社長董橋曾說過，要「把讀者的眼帶到現場」。

中國組記者過去無畏無懼，北上直擊，2008年5月汶川發生大地震，《蘋果》記者忍受飢渴，徒步15小時進入震央報道第一手災情，事後亦追訪揭露四川地震豆腐渣工程的譚作人，為公義發聲；2016年，廣東烏坎因官員倒賣土地引發警民衝突，官方封鎖消息，禁止外來人進入，《蘋果》等香港傳媒則獲村民保護入村採訪。

2017年5月，被重判11年的諾貝爾和平獎得主劉曉波患上末期肝癌獲保外就醫，《蘋果》記者曾遠赴遼寧瀋陽，直擊劉曉波入住的醫院；去年1月，湖北武漢爆發不明肺炎，《蘋果》特約記者同樣冒險深入武漢，公開被官方隱瞞的真實疫情狀況，走訪當時專門收治確診病人的金銀潭醫院，直擊醫院情況。

熟悉中國國情的讀者都知道，內地官方報道喜白事當紅事辦，只褒不貶或者少罵大幫忙，民間反對聲音都一一被當局暴力抹去。惟《蘋果》一直與維權者同行，從李旺陽、劉霞、高智晟、浦志強、許志永、王全璋、李文足、天安門母親……《蘋果》都想方設法，將他們的聲音帶給讀者。

709維權律師江天勇曾說過：「知道人權捍衞者受官方打壓，最需要就是把聲音、把真相傳播開去，讓世人知道……」

「把讀者的眼帶到現場」，除了大事大非的嚴肅題目，《蘋果》記者亦在網上透過直播，在廣深港高鐵通車將讀者帶到現場，一同從內地乘坐高鐵到達香港西九龍站。

去年台灣總統選舉，《蘋果》記者亦有在選舉造勢的最後階段、投票、開票時在現場直播，總統蔡英文發表勝選宣言時，與讀者一同在現場感受。

《蘋果》記者同時亦走遍大江南北，帶讀者去看鮮為港人熟知的民情。多年來，記者都有前往廣西玉林直擊當地荔枝狗肉節，亦有趁深汕鐵路通車，到潮州為讀者介紹當地美食。

擁着神仙肚的《蘋果》記者亦先後多次親自試食讀者聞所未聞的內地「美食」：被列為浙江東陽「非物質文化遺產」的「童子尿蛋」，一邊話「頂唔緊」一邊嘗試貴州黎平著名的牛癟（即牛屎）火鍋，到廣州嘗試包括黑螞蟻、蠍子、竹蟲及桂花蟬等的全蟲宴……

然而，內地新聞或新興社會現象，《蘋果》記者都會嘗試請專家學者解讀，讓讀者對議題有更深了解。去年開始的欄目焦點燃論，每期鎖定一個特定議題，請來嘉賓深入的分析，暢所欲言。

《蘋果》記者

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