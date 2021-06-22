【務實鴿派】早前已傳出快將離任的中國駐美大使崔天凱，宣佈將於近日離任回國，現任外交部副部長秦剛料將接任。他向美國華僑發表辭別信，形容中美關係正處於關鍵十字路口，在美僑胞肩負着更加重大的責任和使命。分析認為，現年68歲的崔天凱已是「超齡」延任，其務實作風過往獲美國政商界好評，未來接任人會否改變作風備受關注。

崔天凱前天在大使館網站發表致全美僑胞的辭別信，公佈將於近日離任回國。2013年4月到華盛頓上任的他稱，八年有餘的工作是其外交生涯中最長的一次駐外任期，任內「經歷了很多具有歷史意義的事件」。他說，當前中美關係正處於關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。「此時此刻，在美僑胞肩負着更加重大的責任和使命，希望你們從捍衞自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。」

傳外交部副部長秦剛接任

中通社報道指，中國外派大使最高級別的副部級大使退休年齡為63歲，68歲的崔天凱已是「超齡」，亦是北京和華府建交後派駐華府最久的中國外交官。外界認為，崔天凱的領導才能有助減少兩國的溝通不良和誤解，避免中美發生衝突，其角色一直難以取代。崔天凱1984年加入中國外交部，1986年負笈美國霍普金斯大學，獲國際公共政策碩士，曾任駐日本大使和外交部副部長等要職。外界預料，現年55歲曾任外交部發言人、現任分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作的副部長秦剛，將接任駐美大使。

指「美國源頭論」瘋狂

英國廣播公司（BBC）駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）在Twitter評論，一些中國外交官在社交媒體上謾罵其他國家的政府和那些被認為對中國持批評態度的記者與學者，「不知道崔天凱對近期的這種『戰狼』路線到底怎麽看」。

崔天凱被視為風格較溫和的「鴿派」外交官。去年3月，有「戰狼外交官」之稱的外交部發言人趙立堅，曾在社交媒體上暗示新型冠狀病毒是由2019年到武漢參加世界軍人運動會的美軍傳播。崔接受美國媒體訪問時曾暗示，所謂的「美國源頭論」是「瘋狂的陰謀論」，並認為病毒來源不應該是由外交官來猜測。

時事評論員林和立對本報稱，崔天凱在美工作的口碑不錯兼且作風務實，較少在美國發動「口水戰」，因此與美國民主共和兩黨的政治人物關係較佳，亦在特朗普上任總統前成功拉攏在華有不少業務的美國大投行和跨國企業高管，游說華府對華實施較寬鬆的政策，因此可獲破例「超齡」延任。他謂接任人秦剛以往曾長期在外交部專注西歐國家的工作，估計北京起用他，可能出於防範拜登上台後美歐加緊聯手對付中國的考慮，但其會否改變前任人的路線則有待觀察。

中通社/《蘋果》記者