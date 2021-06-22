新西蘭知名品牌Zespri奇異果享譽全球，卻被中國商人把種子走私回中國種植，「山寨」奇異果的產量與正品出口到中國的數量相若，危及新西蘭的國家經濟命脈。

英國《衞報》報道，數年前一位名叫Haoyu Gao（音譯高浩宇）的中國人，將黃金奇異果苗種走私到中國，買家再大量種植未經奇異果商Zespri授權的奇異果，此後，成千上萬公頃的非法果園，如雨後春筍般湧現。高浩宇2020年被新西蘭法院裁定侵權須賠償1,489萬紐元（約8,038萬港元），但中國市面上仍有大量山寨奇異果出售。

Zespri訴訟無果反擬收購

Zespri的訴訟文件指出，未經授權的第三代黃金奇異果（Gold3）迅速在中國擴張，2019至2021年期間，非法種植面積達到5,200多公頃；中國每年估計生產3,000萬至9,000萬箱的第三代黃金奇異果，產量與新西蘭對中國的出口量幾乎一樣多。奇異果是新西蘭重要經濟命脈，但由於對中國山寨奇異果的問題束手無策，連帶新西蘭農業也可能受到衝擊。

報道指出，Zespri自知處境艱難，但沒有追查非法果園，反而提議對中國種植的山寨貨進行為期一年的收購和營銷試驗。Zespri拒絕受訪，僅書面回覆指，將尋求商業解決方案，並與中國協商出符合共同利益的做法。

對此，威靈頓維多利亞大學的新西蘭當代中國研究中心主任楊恩（Jason Young）認為，Zespri的做法意味着在中國市場，企業已失去對知識產權的控制。香港水果店「巴打鮮菓」負責人梁東麒指，內地一直有人種山寨Zespri奇異果，即使內地山寨貨與正貨外形一模一樣，但味道或果肉顏色都有分別，永遠無法取代正貨。

英國《衞報》