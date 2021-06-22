內地電騙案猖獗，今年首五個月破獲11.4萬宗電騙案，拘捕15.4萬人。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發佈法律意見，指出若可疑人物一年內出境到詐騙窩點累計30日以上，應被當局認定為涉及「其他嚴重情節」，依詐騙罪追究刑責。

境外作案逾六成 取證難

最高法院刑三庭副庭長李睿懿表示，大批境內電訊網絡詐騙窩點已向境外轉移，目前境外窩點作案超過六成，境外騙徒對境內群眾瘋狂詐騙，惟公安在境外通過警務合作或司法協作等取證的難度極大。

《意見》有新規定，在有證據證實相關人士參加境外詐騙集團或團夥，在境外針對境內居民進行電訊網絡詐騙時，即使當局難以查證詐騙數額，但若發現相關人士一年內出境到詐騙窩點累計30日以上，或多次出境到詐騙窩點，當局應當認定他涉及刑法規定的「其他嚴重情節」，並以詐騙罪向他追究刑事責任。

李睿懿另表示，社會存在大量非法交易的手機卡和信用卡，成為電訊網絡詐騙的必備工具，有關案件屢打不絕的幫兇。新規定提到，為他人犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行帳戶、他人手機卡、流量卡等，可被認定為刑法規定的「幫助訊息網路犯罪活動罪」而被追究刑責。

公安部刑事偵查局副局長姜國利則在發佈會上指出，今年1至5月，內地共破獲11.4萬宗電訊網絡詐騙案件，搗破1.4萬多個犯罪集團，拘捕15.4萬人。公安部門同時成功勸阻771萬名群眾免於受騙，為群眾挽回經濟損失991億元（約1,190億港元）。

公安部