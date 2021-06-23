中國遠大集團日前在湖南省長沙市興建一棟10樓的住宅，號稱只花28個小時便建造而成，並在網路上傳約4分幾鐘，標題為「一天建十層」的宣傳影片，連美國有線電視新聞網（CNN）亦有作出報道。令不少內地網民感到「自豪」，但更多不同地方的網民卻表示擔心，「中國產品……不可靠」。

長沙這棟10層公寓，稱使用組合屋的方法完成，透過預先製好的建築模板，在起重機的幫助下，一塊塊地拼接，還稱這比起組合屋的輕鋼架和三夾板更牢固，能抵抗超級地震和颱風。每一塊模板在製造過程中，已經規劃好它的管線及各種系統，因此被運到建築地點後，只要依序組合就好，因此能快速在28小時45分鐘內完工。遠大集團還宣稱，只要足夠材料，更可以疊到200屠也沒問題，能輕鬆建出世界第一高樓。

CNN的報道指，這種「組合速成屋」近期在內地開始流行，原因是它完工的速度快，而且建造價格比一般的鋼筋水泥大樓來得便宜，因此有它的市場價值存在。

不過這種方法完成的住宅，其安全性也被受質疑，不少網民紛紛在影片下方留言，對耐用性表示擔心，認為這項「創舉」會出現另一個故事，擔心中國製造的不可靠：「這實在是太神奇，28小時內興建完成，但地震時會否在28秒內倒塌嗎？」

這則新聞經CNN報道後，讓內地網民相當興奮，認為這是對中國品質最好的宣傳，他們大部分人認為「讓CNN驚呆了！」「外國網友都說讚。」，官媒環球網更特別截錄外國網友的發言，例如「中國在科技方面的發展速度要快得多，致敬」、「印度要幾十年才會蓋好」、「太棒了」等，試圖證明中國的實力，不容外國人小覷。

美國有線電視新聞網／環球網

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