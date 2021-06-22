台灣疫情雖見緩和，不過當地接種阿斯利康（AZ）疫苗後死亡的個案卻與日俱增。雲林縣虎尾鎮一名30多歲母親周一（21日）接種疫苗後，曾以母乳餵哺年僅兩個月大的女兒後，女嬰昨日凌晨卻猝死，再次掀起當地對疫苗安全的疑慮。

女嬰母親蘇姓女子本身是當地殯葬管理所職員，她憶述自己本周一下午在接受阿斯利康疫苗前，曾向醫護人員提出自己目前正餵哺母乳，不過對方當時表示沒關係，於是放心接種。她當晚11時並曾以母乳餵哺女兒，其間女兒並無異常。然而直至昨日凌晨3時，她起床時卻發現女兒嘴角有滲血奶泡，更嚴重的是已無呼吸，遂立即報警送院，惜最終宣告不治。

曾詢問醫護人員意見

蘇女士表示，女兒身體一直健康，沒先天性疾病，當晚經餵哺母乳後並睡得安穩。她難過地指，打完疫苗當日曾詢問醫護人員是否應停止餵食母奶，但醫護當時認為沒關係，故自己對此也未有懷疑。

法醫在檢驗時估計女嬰或因嗆奶窒息致死，但女嬰外公質疑指：「嗆奶窒息怎麼會吐血？」他要求當局要調查女嬰嘴邊殘留物，並化驗冰箱內剩餘的母乳。雲林縣地檢署事後指，初步相信女嬰是嘔奶導致窒息，當局會解剖確認死因，警方已扣查女嬰生前食用的奶粉和母乳等物品化驗。

據本港感染及傳染病科專科醫生林緯遜向本報指，上述女嬰猝死的個案估計與母親接種疫苗無關，因目前各地廣泛接種的疫苗在大部份情況下都不會有殘餘物可透過母乳轉移至嬰兒體內的情況，更不太可能導致嬰兒出現吐血，甚至猝死的情況出現。從另一個角度而言，假如母親在接種疫苗後產生抗體，其抗體反而則可透過母乳讓嬰兒產生保護作用。

港專家：料與疫苗無關

而台灣流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，理論上疫苗不會透過母乳進入嬰兒體內。台大兒童醫院院長黃立民亦估計，女嬰猝死與媽媽打疫苗後哺乳在學理上不太相干。據台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈，當地再增35人接種阿斯利康疫苗後死亡，年齡介乎41至94歲，在接種疫苗當日至七日內死亡，目前全台已累計呈報119人接種疫苗後死亡，其中96人是75歲以上長者。

台灣現有約485萬劑疫苗，包括由日本和美國捐贈的阿斯利康和莫德納疫苗。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者