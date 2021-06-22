加入《蘋果》中國組的日子不算長，過去亦曾在其他媒體的中國組載浮載沉過。一直以來，在中國組採訪的對象總是內地被壓迫的一群，每次受訪他們總是冒着「接受境外傳媒訪問」的風險，向我們訴說着自身被壓迫的經歷。

久而久之每次訪問完畢，自己最尾總會向他們慎重地說句「小心保重」，同時希望自己在撰寫報道時，不會搞砸他們冒着風險所交託給我的故事。

直至加入《蘋果》中國組，其後所謂「大限將至」的消息流傳。近期每逢訪問到接近尾聲時，自己的那句「小心保重」總是還沒說出口，對方卻已經先囑咐我「保重」。記得初次驟耳聽到，感覺非常超現實。

也許自問這些來自「牆內」的叮囑，對於「牆外」的我們而言是承受不起的，也許亦是這些叮囑，卻是讓我們組仍然決定堅持留守到最後的原因之一。

相比內媒及外媒所報道的中國新聞，港媒比起內媒在報道上必定多一份批判，比起外媒在獲取資訊上必定更接近第一手消息。而《蘋果》中國組過去一系列由前輩們所經手的報道，在質量上相比其他港媒中國組亦絕對不遜色。

很遺憾未能更早加入與各位衝鋒陷陣，但也很慶幸能夠在最後的時刻與各位共事，一同完成最後一版屬於我們組的「福壽版」。

謹在此向各位共事的前輩及同事致謝！和各位返工，我很愉快！

馬高

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