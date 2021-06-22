解放軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦今年4月正式入列，被視為針對台海、南海戰端的登陸主力。官媒央視日前首次披露艦內設施，除整體高度與內地航母相若外，並搭配多種海陸空裝備，不過有專家認為海南艦恐未能支援戰機升降。

據央視報道，海南艦的高度約為15層樓高，與內地現役航母的高度相若。艦內分別設有舷內升降機、艉部升降機把機庫的艦載直升機運送至甲板，主甲板亦可供大型運輸機降落，並可容許兩架直升機同時在甲板上升降。甲板採取緊湊型的邊島式佈局設計，最大限度提高甲板作業面積，與航母甲板佈局相似。

搭載坦克及兩棲裝甲車

海南艦的內部設施還包括可搭載氣墊艇及通用登陸艇的塢艙，車輛庫則可搭載重型裝甲裝備，包括主戰坦克和兩棲裝甲車，並配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具較強的自我防衞能力。據海南艦艦長、海軍上校閭勇軍介紹，艦徽體現兩棲攻擊艦、艦載直升機、氣墊艇和坦克裝甲車的聯合作戰元素。

本港軍事專家梁國樑向本報分析，海南艦的設計主要參考自美軍的黃蜂級兩棲突擊艦，不過黃蜂級突擊艦的甲板升降機主要設置在艦兩側，佔用甲板甚少。海南艦的升降機則設置在甲板中間及艦尾，令甲板硬度降低，同時縮短了艦載機的滑跑距離，這意味着海南艦未來可能只容許直升機的升降，未能如美軍的黃蜂級突擊艦般支援隱形戰機升降。

央視/《蘋果》記者