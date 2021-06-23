台灣過去兩日的確診數字都是雙位數，惟今日再度失守100大關，中央流行疫情指揮中心今日（23日）下午召開記者會宣佈，新增104宗確診病例，均為本土個案，另增24宗死亡個案。指揮官陳時中表示，疫情整體趨勢持續往比較好的地方走，但仍未達到指揮中心的標準，故決定將原本在本月28日到期的三級警戒延長到7月12日。

今日新增的104宗本土病例，分別為45男、59女，年齡介乎於未滿5歲至80多歲，發病日介乎6月10日至22日。個案分佈以新北市45宗最多，其次為台北市22宗，高雄市及新竹縣各9宗，桃園市7宗，苗栗縣4宗，基隆市3宗，宜蘭縣2宗，彰化縣、南投縣及屏東縣各1宗。其中雙北地區以外縣市37宗中，有5宗源頭不明，另有4宗仍在疫調中。

至於新增24宗死亡個案，分別為15名男性和9名女性，年齡介乎40多歲至80多歲，發病日介乎4月11日至6月14日，死亡日介乎於6月13日至21日。

陳時中又說，當局在三級警戒期間，應落實針對確診個案的精準疫調、完成居家檢疫或隔離期滿採檢、高風險族群接種疫苗、社區廣設篩查、加強照護重症病人，以及民生供需產業健康監測專案。

此外，指揮中心發言人莊人祥就福建廈門昨公佈有6宗境外輸入個案來自台灣一事指，涉及的共有5女1男，其中1人30多歲、2人40幾歲、2人50幾歲、1人60幾歲，其中4人確診，應是經過隔離、治療後出院，仍被驗出，是屬於時陰時陽個案。

另2人則是在台未被確診，其中1人40多歲，5月14日曾與2名同住者一起去採檢，結果2名同住者確診，只有他陰性，經過隔離，6月14日在台做自費採檢仍為陰性，16日到廈門卻被驗出陽性。另一人是50多歲女性，為陸籍人士，今年3月入境，經營商店，5月21日後沒有營業，同月25日到醫院採檢呈陰性，6月15日自費採檢也是陰性。她在台20天內採檢2次皆為陰性，將針對接觸者進行疫調。

台灣《蘋果新聞網》

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