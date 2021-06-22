台灣疫情進一步放緩，昨僅新增78宗本土個案，連續兩日確診個案低於100宗。台灣外交再增添成效，立陶宛政府宣佈捐贈2萬劑阿斯利康（AZ）疫苗給台灣，預計九月底前運送，其外長稱「熱愛自由的人，就應該彼此照顧」。台灣總統蔡英文用立陶宛語致謝，稱台灣會繼續與擁有民主價值理念的國際夥伴們互相扶持。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）在宣佈捐贈疫苗後說：「我們很希望能多做一些，但現在只能盡力做。」其外長Gabrielius Landsbergis發文稱：「我很自豪我們可以在對抗疫情的過程中聲援台灣人，儘管這只是很小的一部份。熱愛自由的人，就應該彼此照顧。」其經濟與創新部長亦解釋，台灣在2020年初疫情爆發時，捐贈給立陶宛十萬個醫療口罩，立陶宛會毫不猶豫幫助需要的朋友。

立陶宛近年與台灣關係友好，該國在今年五月曾稱今年可能在台灣成立代表處。德國媒體《德國之聲》在今年四月刊出評論文章稱，指立陶宛近年拒絕與北京接觸，並打算與台灣建立貿易關係，對於一個歐盟國家來說是非常大膽的舉動。

東莞關閉網吧 娛樂場所

至於內地則在前日新增兩宗本地疫情，全部都在廣東省，分別在深圳及東莞。東莞個案是20歲姓井，他是廣州新華學院東莞校區，居於校園宿舍。到昨天東莞再公佈多一宗個案，亦是廣州新華學院東莞校區，現時該校需要第二度全校檢疫。東莞市亦下令，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所、演出場所、游泳池、圖書館、文化館、美術館、封閉式體育場館等公共文體場所。

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