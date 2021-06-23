被稱為「非官方的官方發言人」、曾到香港採訪反送中抗爭的《環球時報》總編輯胡錫進（61歲），已超過60歲退休之齡，《人民日報》國際部副主任吳綺敏已經進駐《環時》，雙方進入「交接期」。

《星島日報》引述北京消息人士指出，吳綺敏已經進駐《環球時報》，現在屬於「交接期」，胡錫進擁有2,400萬粉絲的微博，至昨日仍然繼續評論國際事件，未有透露退休的消息。

胡錫進1989年畢業於北京外國語大學，後進入《人民日報》國際部，曾以記者身份在波斯尼亞戰爭中採訪，2005年出任《環球時報》總編輯，近年他除透過《環時》社論，還透過微信公眾號、微博、Twitter，及拍攝短片評論時事，成為頗具影響力的KOL。

去年1月胡錫進接受安徽衞視訪問時，首次談及退休問題，當時他表示「沒有認真想過這個問題」，「地球離了誰都照轉，誰都有老的那一天，誰都有退出江湖的那一天」。

至於接任的吳綺敏，公開資料顯示她在首都經貿大學畢業，1991年進入《人民日報》國際部工作，翌年開始報道中央領導人外事至今，曾經隨團採訪國家主席、國務院總理訪問60多個國家和地區、近千場活動。吳綺敏亦曾先後參與駐外記者管理，亦參與國際經濟報道，主持東歐中亞地區新聞採編工作，擔任國際新聞版夜班主編等工作。

《星島日報》

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