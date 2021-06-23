中共借建黨百年在高中強推黨史教育，怎料不少學生卻模仿官方強推的劇集《覺醒年代》，以革命手段向校內爭取訴求，據自由亞洲電台報道，當中包括毛澤東母校，校內發生連串校園維權行動迅即引發官方恐慌，湖南當局下發通知對省內高校進行全面監控維穩。有消息人士透露，官方上月中起在各地成立專案組為黨慶維穩，至今秘密拘捕毛派骨幹人士懷疑超過30人。

今年3月開播的建黨百年獻禮劇集《覺醒年代》，近日受到湖南省當局的「特別關注」，報道指，湖南省宣傳部門的一份內部文件提到，一些學生要借鑒《覺醒年代》片中革命前輩的經驗，「號召學生團結起來向學校施壓表達訴求」。

通報中提及當地多間高校近期出現學生集體爭取權益的現象，包括湖南第一師範學院及湘南學院、交通職業技術學院等。當中提到的湖南第一師範學院正正是毛澤東的母校。中共原教旨主義人士張先生對自由亞洲電台表示，該校學生從《覺醒年代》的內容，聯想到當下自己被壓榨的困境，因此產生反抗心理也屬必然。

報道指湖南省第一師範學院宣傳部已證實，該校學生曾就冷氣問題發起維權。但問題已經解決，而對省宣傳部文件中提到學生模仿中共先烈起革命這一消息的來源，以及對學生進行資訊監控的問題就拒絕回應，湖南省委宣傳部對此亦沒有任何回應。

毛派人士洪濤指出，湖南省宣傳部的通報反映「中共的尷尬」，一方面要通過表彰革命以標榜政權的合法性，但同時又要壓制革命以維穩。

他更透露，官方為了建黨100周年，早在5月中旬開始維穩，在山東、濟南等地，更成立專案組，打壓包括原教旨主義的毛派人士。洪稱最初得到家屬確認的只有6個人，這兩天有傳被捕人士多達30人，但是得不到確認。

《覺醒年代》此劇是以李大釗、陳獨秀、胡適等新文化運動主要發起人從相識、相知到分手，走上不同人生道路的故事為基本敘事線，時間跨度從新文化運動開始到中國共產黨成立。

自由亞洲電台

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