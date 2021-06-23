八九學運領袖王丹與《蘋果》相識相知20多年，「我對《蘋果》是非常有感情的， 創刊就開始為《蘋果》寫稿。現在已經很久很久了，現在被關閉我當然覺得氣憤之外，當然很傷感。」每年六四周年，《蘋果》記者與王丹做訪問，幾乎是指定動作，今年他與另一名八九學運領袖吾爾開希的專訪，登了在5月24日的頭版，當時的訪問，談香港、談風險，風險來得如此的快。那一次王丹是訪問主角，這一次不幸地《蘋果》成了主體，「我很敬佩《蘋果》，《蘋果》不單在國安法之後，在國安法之前都是北京當局的眼中釘，《蘋果》始終都面對北京當局的打壓，這不是近一兩年的事。20幾年都是這樣，《蘋果》沒有退縮過，20幾年，《蘋果》一直沒有退縮，應該20幾年都這樣，始終沒有退縮過，《蘋果》是非常令人敬佩的，《蘋果》是值得擁有的。」

王丹說，《蘋果》對整個大中華社區，擁有一個特殊的定位，「《蘋果》就是一直扮演一個傳承和傳播真相的角色，為國內的無法發聲的人發聲，我想很多國內的人都有在《蘋果》發表，很大的作用，所以這個我想中國不會允許《蘋果》繼續存在。」他指，當香港沒有了《蘋果》，外界就很難知道香港真實發生的事情。他說，香港已是至暗時刻，但他相信，《蘋果》停刊，但精神會留下，「《蘋果》可以消失，但是《蘋果》精神不應該消失，《蘋果》代表一種精神，堅持新聞自由，堅持對抗專制，不屈服，不妥協，這是一種精神，《蘋果》可以沒有，《蘋果》精神應該一直傳下去。」

北京獨立記者高瑜為新聞理想，先後三次身陷囹圄。得悉《蘋果》困境，高瑜感到非常可惜，「作為媒體人，失去它，就像失去自己陣地一樣」。她非常感謝《蘋果》，指目前局勢比八九民運後，還要艱難，還要殘酷，很多傳媒都淪陷，「 但是最後能夠容我，也只有《蘋果》了；能夠接受我稿件的，也只有《蘋果》了……」

高瑜與《蘋果》交往始於2002年，「我為《蘋果》寫過稿，而且得到黎智英先生慷慨的幫助」，她透露99年出獄後靠稿費維生，透過香港記者朋友介紹為《蘋果》供稿。至近年，熟知中國民情時政的她，仍不時為《蘋果》評論解讀中國現象。高瑜認為要了解香港，了解國內真實情況，「我首選就是《蘋果》」， 因為香港很多報紙已經被黨化，內地不少新聞被歪曲，而《蘋果》是非常本土及專業的報章，「在香港政治運動中，維護新聞和言論自由的一面旗幟」， 認為《蘋果》將永遠留在香港傳媒業的歷史上。

709維權律師王全璋2015年被捕，去年獲釋回家。《蘋果》傳出無法運作後，他接受了《蘋果》記者最後一次訪問，「我覺得非常非常的難過，有一點憤怒。」王全璋指，自己去年出獄後，得知《蘋果》一直關注他的案件，十分感激，「在至暗的時刻有為我們發出聲音，一直在支持我們，安慰我們，鼓勵很大，特別特別感謝你們。」他指，《蘋果》是讓他們自由發聲的出口，「有機會通過《蘋果》這一個平台，表達我們自由的聲音，然後我們也能夠在未來看到更好的希望。」可惜這個本來更好的未來也失去了。

他以童安格《把根留住》的歌詞勉勵《蘋果》：「擦乾心中的血和淚痕，留住我的根。」

《蘋果》在內地被視作敏感的境外媒體，以往無法輕易到內地採訪，而每次找王全璋都很趕急，訪問都是以電話進行，最後一次訪問，以視像方式進行，二人相見，「你不是那個楊默嗎？」「我是楊默啊﹗這一次我們最後（訪問），不用視像見一面也說不過去。」香港記者、內地維權律師終相認，王全璋說：「非常感謝你。從去年我出來以後，就是你一直跟進採訪報道，關注我們的生活。我也陸陸續續看了《蘋果》的文字的，包括視頻，也看了，非常感謝你們。感謝你為我們普通民眾發出聲音。」

王全璋最後說一句：「保重！兄弟！」

記者：楊默

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