廣東、福建及台灣中南部自前日起受暴雨侵襲。深圳於昨日上午約7時許，在多區發出暴雨紅色預警，同時宣佈全市中小學、幼稚園、託兒所停課。台灣則受到滯留鋒面及西南風雙重影響，不少地區出現短延時強降雨，多個雨量監測站超過100毫米降雨，高雄市茂林更高達230毫米。

珠三角及廣東省中東部沿海海面強雷雨活躍，截至昨日上午約9時半，東莞、中山等13個市縣暴雨，另外10個市縣雷雨大風預警訊號正生效。根據監測數據，在前一晚，全廣東有42個鎮街錄得超過100毫米大暴雨，有300個鎮街錄得50至100毫米暴雨。其中，廣州增城區石灘鎮錄得約180毫米雨量。

深圳市氣象台昨日上午7時許發出暴雨紅色預警，同時宣佈全市中小學、幼稚園、託兒所停課，全市進入暴雨緊急防禦狀態，並要求相關單位視情況安排工作人員推遲上班、提前下班或停工。

台53測站降雨逾100毫米

台灣雨勢亦十分嚴重，累積降雨量最多的地區為高雄茂林，高達230毫米。嘉義、宜蘭等西南部縣市，共有53個測站都出現100毫米以上降雨，民眾外出均涉水而行，十分狼狽。經濟部水利署昨日發佈水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。台灣早前曾受旱災困擾，台中及北彰化地區因蓄水率稍低，仍維持原本的減量供水措施；桃園、新竹、苗栗等地的水源緊張情況則已放緩，現已放寬用水限制。

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