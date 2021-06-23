誰是「中共之父」？過了一百年，這問題仍極具爭議性。中共過去也沒有特別強調「創黨」是誰的功勞，但「陳獨秀」的名字卻經常出現在中共成立的資料文獻中，只是中共的論述一直將陳獨秀邊緣化或貶抑，至近年才將他的生平稍為變得立體。按照官方說法，中共應是「集體智慧」，參與1921年7月23日上海法租界中共首次大會的13人，成為「創黨黨員」。不過，這批人隨後遭遇各異，最後只得毛澤東與董必武站在天安門城樓上，見證中共建政一刻。

不少歷史學者均認為，作為新文化運動與五四運動大旗手之一的陳獨秀（1879年-1942年），對中共的成立「功不可沒」。中共也似乎沒有否認這一點，在官方「人民網」的資料中心內，無論是有關中共成立前出現的共產主義小組，抑或是中共成立早期的相關文獻中，都必然會有陳獨秀與李大釗兩人的名字。《人民日報》1981年頭版頭條重刊，毛澤東1945年在中共「七大」預備會議上的講話，稱陳獨秀「做了啟蒙運動的工作，創造了黨」，可見中共對陳獨秀對中共「創黨」的肯定。

然而，根據內地一些歷史學家的研究，陳獨秀當年因在「國共合作」上，不服從被蘇聯控制的共產國際指示，被迫辭去黨領導人的職務，之後又因批中共的路線被踢出黨；轉投共產主義另一流派「托洛斯基主義（托派）」陣營，批判史太林主義，而與中共全面決裂。中共當年曾列舉陳獨秀的「十宗罪」，包括指他「反蘇」、「反共產國際」、「反黨」、「反革命」、「漢奸」與「叛徒」。

《陳獨秀全傳》與《中國托派史》作者、中社科院近代史研究所研究員唐寶林，曾在接受內媒訪問時指出，自1979年，內地學術界才掀起為陳獨秀「正名」運動，但過程艱巨，當中最主要成就是1984年中宣部發文件，指陳獨秀的「漢奸罪」並非事實，接着多年後又在新版《毛選》中間接否定了他反革命等「罪名」。 而近年開始有不少學術論文，甚至歷史劇集，開始更為正面及體立地呈現陳獨秀的生平。

至於中共「創黨13人」的說法，當中部份人的名字早已消失在中共的主流論述中。曾經有人做過整理指，在這13人中，有7人自己退黨或被踢出黨， 其中陳公博、周佛海被當成「大漢奸」。

作為廣州代表的陳公博，是中共一大代表中最先脫黨，在汪精衞的支持下他逐漸得到權力，甚至加入汪的偽政府。1945年日本戰敗後，陳打算逃到日本，但被民眾捉住，交予當局，翌年被判死刑。

旅日代表周佛海在中共一大後，與國民黨右派分子「勾結」，1924年更去信中共要求脫黨，任職國民政府，後轉投靠汪精衞，戰後死在獄中。而李漢俊在一大後，與張國燾和陳獨秀發生矛盾，逐漸退出中共，1927年他被遭桂系軍閥捉走，當晚被槍決。

中共創黨者遭遇

●陳獨秀

終齡：63 （1879年-1942年）

背景：早年習「四書五經」，曾中秀才，留學日本。

遭遇：建立中共後，先被辭去權位，後遭踢出黨，晚年隱居四川。

●李大釗

終齡：38 （1889年-1927年）

背景：留學日本，獲北大校長蔡元培推薦，任北大圖書館主任。

遭遇：被控通蘇聯顛覆罪，遭軍閥張作霖處絞刑。

●毛澤東

終齡：82（1893年-1976年）

背景：早年務農，曾在北大任圖書館助理員。

遭遇：成為中共第一代黨、政、軍最高領導人。

●董必武

終齡：89（1886年-1975年）

背景：早年參加辛亥革命，及後留學日本。

遭遇：與毛澤東同站天安門城樓，見證中共建政。

●包惠曾

終齡：85（1894年-1979年）

背景：北大肄業，受陳獨秀委派出席中共一大。

遭遇，曾脫離中共，任職國民黨公職，國共內戰逃到澳門，後回北京。

●劉仁靜

終齡：85（1902年-1987年）

背景：早年投身五四運動，屬「托派」分子。

遭遇：曾脫離中共，在文革時被囚，後獲平反，1987年在北京被巴士撞死。

●張國燾

終齡：82（1897年-1979年）

背景：北大未畢業已投身革命，因參與五四運動被捕。

遭遇：長征時被踢出黨，1949年移居香港，及後舉家移民加拿大。

●李達

終齡：75（1890年-1968年）

背景：留學日本，與陳獨秀等人建立「上海共產主義小組」。

遭遇：曾脫離中共，文革中慘被批鬥致死。

●何叔衡

終齡：58（1876年-1935年）

背景：小學教師，與毛澤東發起「長沙共產主義小組」。

遭遇：在福建被國民黨圍剿，突圍中跳崖身亡。

●陳公博

終齡：53（1892年-1946年）

背景：早年因反清失敗而被捕，北大哲學系畢業。

遭遇：曾支持軍閥陳烔明，後退黨赴美留學，加入汪精衞政府，二戰後被槍決。

●周佛海

終齡：50（1897年-1948年）

背景：留學日本，並在當地推廣中共。

遭遇：1924年任職國民黨公職，並退出中共，後轉投汪精衞，死在獄中。

●陳潭秋

終齡：47（1896年-1943年）

背景：生於身書香世家，曾任職記者及教師等。

遭遇：新疆活動時被國民黨拘捕，獄中遭秘密處決。

●李漢俊

終齡：37（1890年-1927年）

背景：留學日本，通曉日、英、法、德4語，曾繙譯《馬克思資本論入門》一書

遭遇：曾因與陳獨秀不和而一度脫黨，後又被踢出黨，遭桂系軍閥胡宗鐸處決。

●鄧恩銘

終齡：30（1901年-1931年）

背景：貧農出生，靠親戚資助讀書。

遭遇：被國民黨判死並槍決。

●王盡美

終齡：27（1898年-1925年）

背景：早年投身五四運動，具中共及國民黨「雙重黨籍」，曾獲孫中山約見，並委以重任。

遭遇：病死。

綜合報道

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