「躺平主義」成為中國最熱門的網上用語，強調少工作、不買房、不買車、不購物、不結婚、不生子，用最低慾望過生活。不過「躺平主義」遭到官方強烈批判，早前有網站已封殺相關討論。近日再有報道指出，淘寶等購物平台上的一系列「躺平」商品近日已全部下架。

德國之聲報道，中國知名時評人「五嶽散人」6月20日在Twitter上寫道：「聽說淘寶把『躺平』字樣的商品都下架了，我去搜了一下，連『躺平T恤』都沒了。」

德國之聲記者嘗試在淘寶上搜索「躺平T恤」，搜索出來的商品卻是印有「新青年」、「為人民服務」字樣的商品，以及印有一對青年男女「擼起袖子加油幹」貼畫的T恤等。

《蘋果》記者今日（23日）再用手機登入淘寶搜索「躺平T恤」，卻未出現相關結果，同時也未能搜索到任何與躺平有關的商品。

淘寶客戶朱英也向自由亞洲電台證實，有關「躺平」的商品已經下架：「有很多T恤衫上印『躺平』或者『躺平』相關的或類似『只要躺得夠平就不會被割韭菜』這種衣服，然後還有在杯子上印『躺平』字樣，還有手機殼、車貼，本來很多。但是現在有相關字樣的商品都消失了。」

朱英認為當局不想讓「躺平主義」在年輕人中傳播、發酵：「當權者看到『躺平』就特別忌諱，所以就干涉，『躺平』擊中某些人的要害吧。」

「不想跪着，又不能站着，只好躺着」，《躺平即是正義》一文引起了千萬內地青年的共鳴。透過非暴力，不合作，消極對抗社會加諸於人的各種要求，掙脫如結婚生子、升職買樓等身心束縛。

不過「躺平主義」的興起則遭到了官方主流的抨擊，微博出現了「躺平是毒雞湯嗎？」的熱門搜尋。新華社早前發表了「新華社談躺平族：未富先躺須警惕！」，《光明日報》也在不到一周內連續發表了兩篇文章，內容均是圍繞着「（躺平族）顯然對於經濟社會發展有很多不利」等論調。

德國之聲／自由亞洲電台

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