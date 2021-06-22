物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的「相對論」（Theory of relativity），「誤導物理學界和人類認識世界基本方法」？河北省教育廳近日公佈，擬將一項推翻了相對論，同時確立了正確的唯物主義時空質能觀的研究項目，推薦2021年度河北省科學技術獎。該研究由自稱「從事油氣鑽採工程，業餘研究基礎物理問題」的河北燕山大學教師李子豐獨力完成。不過，推翻「相對論」一說引發熱議，中國科學技術大學天體物理學教授袁業飛直指該研究「不值一提」：「推翻不推翻，不是他自己說得清的……入選（河北科學技術獎）公示的話，那就是醜聞了。」

李子豐昨（22日）接受內地澎湃新聞網訪問時指，他是在一次大學物理課堂上發現愛因斯坦「相對論」的推導過程有問題。2000年，他在網上交流時開始和大家討論「相對論」的一些問題。他認為，相對論沒有得到任何實際驗證，而他早在2008年發表的一篇物理論文中就提出了相關論據。

而此次獲得推薦，名為《堅持唯物主義時空質能觀 發展牛頓物理學》的研究項目，始於2000年。不過，他過去曾多次向有關部門申請立項，均不被接納；他坦言，目前仍未收到河北省教育廳的通知，按現時的評獎方式，他獲獎是「一個小概率事件」（意即可能性低）。

據澎湃新聞指，河北省教育廳本月10日發佈消息指，該省經審核，共擬推薦上報全省高等學校申報省自然科學獎31項、技術發明獎6項、科技進步獎59項；公示期為6月10日至16日。李子豐的研究是自然科學獎其中一個推薦項目。

根據項目簡介，該省肯定了其研究的科學價值：「推翻了誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦的相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙」。簡介又指，該項目「還解決了物理學與哲學之間可能存在的矛盾；確定了意識的來源，否定了鬼神論；避免了物質命名的邏輯謬誤；確立了正確的唯物主義時空質能觀，為正確地認識世界和有效地改造世界奠定了基礎等」。

簡介亦提到，該項目由李子豐獨力完成，特色是「屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目」。主要內容包括：哲學對物理學的指導作用、意識的來源、唯物主義時空質能觀、光的本性和傳播規律、狹義相對論的問題、運動物體觀測論等。

項目還有7個發現，包括：提出了意識是物質的一種高級有序組織形式；糾正和完善了物質命名方法；完善了唯物主義時空質能觀；指出了狹義相對論的錯誤及狹義相對論不容易否定的原因；論證了光的本性、光的傳播規律和超光速現象；建立了運動物體觀測論；用物體與微粒子的動量交換假說解釋了萬有引力定律等9個方面。

愛因斯坦在20世紀初接連提出的「狹義相對論」和「廣義相對論」，取代了主要由牛頓（Isaac Newton）創立的力學理論，改變了20世紀的理論物理學和天文學，引入包括時空、同時性之相對性、運動學、重力時間膨脹和勞侖茲收縮等概念。在物理學領域，相對論改善了基本粒子的科學以及它們的基本交互作用，以及迎來核子時代。 另外，藉由相對論，物理宇宙學及天體物理學預測了中子星、黑洞、重力波。

李子豐的研究竟然能推翻「相對論」，理所當然引發關注及和討論，對此，中科大天體物理學教授袁業飛直接提出質疑：「推翻不推翻，不是他自己說得清的。他應該發表在國際公認的學術刊物上面，而且是要被別人去做實驗證明的，自己聲稱自己（推翻了相對論），這不是坐井觀天嗎？入選（河北科學技術獎）公示的話那就是醜聞了，如果他只是自己報着玩，那就是個鬧劇。他的做法就是典型民科的做法，不值得一提。」

根據燕山大學官網顯示，李子豐是車輛與能源學院研究員、教師，研究領域為油氣井桿管柱力學、油氣鑽採工程。他曾於1979年至1983年在大慶石油學院石油工程系攻讀油氣鑽井工程，並獲得工學學士學位。3年後獲得該校機械系石油礦場機械工學碩士學位，1992年又獲得石油大學石油與天然氣工程學院油氣井工程工學博士學位。此外，他先後參與出版6本書，發明過16次專利，並先後主持過6次國家自然科學基金項目，曾在1998年獲得第四屆黑龍江省青年科技獎，2009年獲得河北省自然科學三等獎，在2018年獲得了河北省優秀科技工作者等獎項。

不過，李子豐的獲獎論文及主持研究的科研項目，均為油氣井、油氣鑽採等方面，並未涉及天體物理、相對論等。

李子豐也在其知乎賬號的自我介紹中寫道：「從事油氣鑽採工程，業餘研究基礎物理問題」。他曾在這個賬號中發佈參加「第二屆挑戰愛因斯坦相對論學術研討會暨科技訊息新聞發佈會」的消息，該會議的主辦單位為北京市應用科學研究院學術委員會、中關村雜誌社、北京企業管理學院學術委員會。

澎湃新聞

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