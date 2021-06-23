我在《蘋果》中國組只有短短半年。加入時，國安法已實施一段時間，當時差點不敢告訴老婆我這份新工。現在回想，真要感謝家人體諒。在這種時刻加入《蘋果》，身邊也有不少朋友驚訝，問我「點解？」、「唔係挂？」、「你有小朋友喎？」。我每次都覺得很難解釋，於是設計了一個公式答案：「都總要有人做。」我用這一句來概括我心中所有想法。

我之前在其他媒體和機構工作過，而《蘋果》同事思維活躍程度，以及自由氣氛，完全超出我想象力。我想，也許《蘋果》就是最輝煌、最自由、最理想化香港的縮影吧。我在中國組時，因疫情原因，已無法「出去跑」，上不了大陸，不能「跑」，對曾做慣港聞政治記者的我來説，頗有些失落。但，也因為這個原因，同事間有更多時間交流，探討不同的新聞角度，分析事件背後的脈絡。這是另一種滿足，也是這短短半年中，最「抵玩」之處。

《蘋果》的最後時刻，百感交集，我們全組都選擇留守到最後，我也感到光榮，始終這是一個歷史時刻，這份屬於香港人的報紙（包括網站），她的終結，「都總要有人做」。加入中國組不久，我就有了第二個孩子，《蘋果》要結束的這一刻，我的孩子也快將出生。此時此刻，我想起電影《南京！南京！》中，主角唐先生在被處決前一刻，笑著對儈子手說「我太太又懷孕了。」

至少，我還活著，我還有機會挺起胸膛對兒女們說，「爸爸算不上是一個了不起的記者，但爸爸曾經和一班了不起的記者，一起工作過」。而香港人，不但不會滅亡，還會世世代代記住《蘋果》的故事。

Ken叔叔

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