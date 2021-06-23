在中共建黨百年的歷史中，毛澤東無疑是最重要的政治人物，外界甚至稱呼他為「混世魔王」，形容他擁有魔王般的氣魄，領導中共打敗國民黨，贏得江山；不過亦因為他的魔性，發動反右、大躍進、文化大革命等政治運動，導致中國經歷連場災難，至今對其功過的評價仍爭議不斷。

毛澤東前半生非「一帆風順」

「混世魔王」這個形容詞，來自諾貝爾和平獎得主劉曉波先生1988年刊載於《開放雜誌》上的文章。他在文中指，在中國歷史上，幾乎沒有一個皇帝的權力和威望能夠與毛澤東相媲美，「他把中國傳統的專制政體、把中國人的愚昧和軟弱推向了前無古人的極端。在一次次的權力角逐中，他充分利用了中國人的性格弱點，打擊對手猶如貓捉老鼠，多少曾經在共產黨內權力比他大、職位比他高的人，都一個個地拜倒在他的腳下……在中國，他可以蔑視一切，他的每一個動作都有合理的依據，他的每一句話都是神的啟示，他創造了一種獨一無二的藝術：不講理就是唯一的真理。」

到底是甚麼塑造了毛澤東魔王般的氣魄？這或者與其人生經歷有關。直至毛澤東登上中共最高領導人的寶座前，他的前半生並非「一帆風順」，例如年輕時他很崇拜胡適，覺得胡適博學多才，有留學經歷，且了解西方世界，經常旁聽胡適的課堂，未料卻遭偶像逐出教室；而他加入共產黨後亦並非一開始就被重用，其在黨內的地位曾經幾度沉浮，1928年更一度因被批判「右傾逃跑」而被撤職，成為「黨外人士」，後來才證實「開除黨籍」是誤傳。

其中有言毛澤東當年被胡適趕出北大班房，繼而種下對知識份子的仇恨。不過香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國就對《蘋果》表示，這說法可能高估知識份子對毛的威脅。根據裴毅然於2005年出版的一篇論文中指出：毛澤東發動文革，不可能平地地雷，必須有明確的「革命對象」，才能夠構成「繼續革命」的必要性，而在教育水平低的中國，劍指佔人口比例偏少的知識份子，容易動員群眾投入運動。另外中共黨史專家李銳亦曾在《李銳論說文選》中引述毛澤東：「我們沒有大學教授、中學教員、小學教員呵，全部用國民黨的，就是他們在那裏統治。文化大革命就是從他們那裏開刀。」

黃偉國又說，毛澤東之所以能「上位」，是透過入侵、發動政變或革命而建立權力，繼而用暴力、語言、種族滅絕、內部權鬥及個人崇拜等方式建立權威。而毛在1930年代能夠崛起並打倒王明、博古、張聞天等對手，主要有4個原因：（一）具感染力的革命口號，1927年，毛澤東提出「槍桿子裏出政權」，有助於日後任何中共最高領導必須緊握軍權的行徑；（二）根據中國的社會情況，吸納農民參與政治運動，壯大了中共的支持基礎；（三）利用1930年代日本侵華的政治機會，迫使國民黨放棄剿共共同抗日，讓中共得以喘息；及（四）中共在1937至45年延安時期，利用文化運動、思想運動及抗日宣傳，鞏固其政治地位及權威。

毛澤東的「功」與「過」

劉曉波先生又在文章中寫道：「在毛澤東生前，中國無人能夠對他進行哪怕是猜測性的評價，而他死後，仍然以幽靈般的魔影徘徊於中國大地上......他死後，也只能以七分成績、三分錯誤來蓋棺論定。對於他，中國人都沒有公開鞭屍的勇氣，在對他的否定時，一副羞答答的樣子。」的確，雖然毛澤東曾發動反右、大躍進、文化大革命等政治運動，導致中國經歷連場災難，但至今外界對其功過的評價仍爭議不斷。而中共官方亦對毛的態度十分矛盾：一方面為了應付黨內的困難不得不推崇他，但另一方面為了重新建立黨在全國人民中的威信，又不得不批判他晚年的一切作為，因此中共將毛澤東的政治歷史劃分為三個階段：即「開國有功、建國有錯、文革有罪。」

台灣知名史學家、中央研究院院士余英時曾在《從中國史的觀點看毛澤東的歷史位置》中指出，就毛的所謂「開國之功」而言，中共的官方評價和一般人民大有距離。中共強調「沒有毛主席就沒有新中國」，而這句話正確與否要看如何理解「新中國」這個名詞，如果「新中國」是指中共政權統治下的中國，這句話當然是不錯的；但若所謂「新中國」涵蘊着一種價值判斷，以為沒有毛澤東則中國今天將仍然在帝國主義、封建主義的壓迫之下，那麼這個論斷則是很成問題，因為在二戰後，中國事實上已擺脫了舊帝國主義的直接壓迫，「從建立現代國家這一方面說，毛澤東的業績不但沒有超越過孫中山，而且也比不上甘地、尼赫魯在印度獨立運動上的貢獻。」

至於過錯方面，余英時則稱「毛澤東最後並沒有跳出中國傳統的政治格局的限制」，並指「中國史上和毛澤東的形象最相近者則是明太祖......就性格言，兩人尤為肖似，都是陰狠、猜忌、殘暴兼而有之。除了語錄、紅衛兵、整肅幹部，以及因自卑感而迫害知識份子等仿製品之外，毛澤東師法朱元璋有時甚至到了亦步亦趨的境地。」

黃偉國亦認為，毛澤東的功與過，要視乎站在中國人抑或對中共政權而言，「在政權眼中，歷史的功能是歌功頌德，隱惡揚善，甚至扭曲事實，作為操縱歷史話語權，即是由官方根據政治需要介定誰是誰非。」

毛澤東身後的權力替換制度

毛澤東之所以被稱為「魔王」，其實與中共對最高領導人的權力是否被制衡有關。鄧小平極力當年預防下一個毛澤東的出現，並開始慢慢建立一些制度，包括明文規定或非明文的慣例，去做一些人事任命、領導者接班方面的規定： 一是「一代、兩任、十年」；二是「集體領導」，中共中央「政治局常委會」為最高領導中心，而政治局常任委員7至9位；三是隔代指定接班人，例如鄧小平和一大班元老挑選江澤民、胡錦濤為接人，解決二十年間政治接班問題；四是幹部選任，換屆時，67歲以下可以留任，68歲必須退休，目的是解決幹部老化、流動性過低。

黃偉國表示，中共自1949年建政以來，由於沒有政黨競爭、缺乏議會及人民的監督，本質上是沒有權力制衡；即使十多年前有上訪制度，但只是弱勢民眾向官方申訴祈求官方大發慈悲，對制衡毫無幫助。

黃偉國最後指出，過去十多年來，為了合理化中共的現行的統治，中共甚至透過大外宣發展銳實力，包括「民主是西方腐敗的來源」、「民主只來帶來低效能」、「民主只是西方政客及政黨的權力遊戲」、」「民主只是西方和平演變中國的工具」等論述；近年更有所謂「中國式民主」，即是中共統治下的民主，利用民主的外殼，注入專制獨奏的內容，成功扭曲對民主的理解，但無助於解決黨政不分，以及權力使人腐化的問題，只能夠繼續使用改革開放的紅利、愛國主義及電子監視人民制度來控制民眾。

《蘋果》記者

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