鳳凰衛視正式易主。該公司昨日發出通告，指劉長樂辭任董事會主席及執行董事，所持有的股權則分別售予中國財政部旗下的紫荊香港，及信德集團全資附屬公司Common Sense，曾任上海市政府發言人、上海東方衛視傳媒總經理的徐威，則被任命為主席。

鳳凰衛視投資（2008）的通告指出，控股股東劉長樂的公司今日亞洲，已經悉數出售所持股份予中國財政部旗下的紫荊香港，及信德集團旗下的Common Sense，分別佔總股本約21%及16.93%，兩間公司將成為鳳凰的主要股東。

通告同時公佈公司董事會重組，徐威獲任為董事會主席及執行董事，以及風險管理委員會主席；孫玉勝獲任為執行董事，以及為提名委員會成員及授權代表；孫光奇獲任為非執行董事；何超瓊獲任為董事會副主席及非執行董事。

現年54歲的徐威，已在今年2月26日獲委任為行政總裁。他持有北京國際關係學院國際新聞專業法學學士學位、中歐國際工商學院工商管理碩士學位及上海交通大學管理學博士學位。徐威曾在英國《金融時報》上海分社工作，曾任上海東方廣播電台新聞部主任、上海東方衞視傳媒有限公司總經理、總編輯，上海世博會事務協調及宣傳部部長及新聞發言人，上海市政府新聞辦公室主任及發言人、上海社會科學院黨委書記及研究員。

被委任為非執行董事的孫光奇（57歲），則是紫荊文化集團有限公司副總經理及紫荊文化（香港）集團有限公司董事。他曾在財政部工作，先後擔任財政部教科文司副司長、財政部駐河南省財政監察專員辦事處監察專員及財政部經濟建設司司長等職位。

綜合報道

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