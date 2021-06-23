內地昨日（22日）新增24宗確診，均為境外輸入病例，分別是四川12宗，上海6宗，廣東3宗，江蘇2宗，福建1宗。大陸累計報告確診91,653宗，累計死亡4,636人。

本輪廣東疫情有患者發現感染印度變種病毒，《新京報》報道，廣州警方在對確診者接觸追溯過程中發現，第三代接觸者與第四代接觸者，僅用14秒就完成傳播。閉路電視片段顯示，第三代接觸者黃某就曾與第四代感染者魯某在同一食肆用餐，用餐時兩人分別進入洗手間，黃某在洗手間未有戴口罩，直至步出洗手間數米後才戴上，雙方就在無接觸肢體情況下，14秒就完成了病毒傳播。

警方還補充指，在同一環境下14秒就完成病毒傳播，是本輪疫情接觸時間中最短的。

內地衛健委公佈，至昨日內地已接種10.4億劑疫苗，針對民眾不能跨省詢是否已接種疫苗，國家衞健委正在收集全國疫苗接種數據，擬於近期發佈相關數據查詢服務接口，供各地調用並納入健康碼管理，解決健康碼顯示跨省份疫苗接種訊息問題。在國家層面亦已建立核酸檢測結果資料庫，並提供給各地調閱。核酸檢測機構把結果上傳到國家數據庫，個人可通過健康碼查閱自己的核酸檢測結果。

另外《華爾街日報》引述消息人士指，中國國務院在5月中旬一場會議上，計劃維持現有邊界防疫限制至少再一年，因為官員憂心出現新變種病毒，以及明年將舉行重要活動。北京將於2022年2月舉行冬季奧運及帕運，屆時將有數以千計運動員赴中國參賽。

國家衞健委／《新京報》／《華爾街日報》

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