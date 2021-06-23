台灣疫苗短缺，雖截至周二（22日）台灣已超過160萬人至少已接種1劑疫苗，但台灣《蘋果動新聞》整理，目前預計疫苗總數共3,355萬劑，但目前手上只有485.66萬劑，到貨率僅約14％。行政院日前已正式授權鴻海與台積電代表政府採購疫苗，並達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的共識。不過，據報道，有熟悉國際商業運作的政壇人士分析，這兩家企業購買BioNTech疫苗的方式有直接向原廠或是大中華代理商洽購兩種，但依據商業邏輯，目前原廠態度仍是要鴻海、台積電向大中華區代理商上海復星醫藥洽購。

蔡英文上周五（18日）會見鴻海創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音，三方針對疫苗採購達共識，「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，外界都關注能否順利直接向原廠購買，無須經過上海復星醫藥。

有熟悉疫苗內情人士表示，目前BioNTech原廠態度仍是要鴻海、台積電向大中華區代理商上海復星醫藥洽購。分析指，他們要取得疫苗有兩個方案，第一當然是跳過上海復星醫藥，直接向德國原廠或是美國輝瑞購買，透過第三國政府，再轉贈台灣。但目前大中華區的代理權握在上海復星醫藥手上，除非德國原廠或是美國輝瑞甘冒違約風險，或是美國、德國政府直接干涉，否則難以成案。

該人士指，第二項是透過上海復星醫藥採購BioNTech疫苗，這項方案的困難度依舊是在簽署合約的名義，若台灣官方出現在簽約方中，必然會出現名稱問題，台灣官方是要退出不簽或是能協調出一個各方都能接受的名稱，需看政府智慧及看重民眾呼籲疫苗進口聲浪的程度。

不過知情人士強調若走方案一，即使可以順利簽約買到疫苗，但恐怕出貨時間需時，因為德國原廠與美國輝瑞都已經接爆訂單，輪到出貨到台灣，恐要等到年底，而上海復星醫藥手中則是握有1億劑優先出貨權，只要透過復星下單，德國原廠就必須立刻出貨。

另外，台灣慈善機構慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，今早9時，將購買500萬劑BioNTech疫苗的相關文件，送交衞生福利部食品藥物管理署，完成相關程序。

而周一（22日）晚再傳出立陶宛將捐給台灣2萬劑阿斯利康疫苗的消息，中央流行疫情指揮中心統計，目前取得的疫苗，涵蓋率約為台灣人口的7％，當估計若數量未再增加，即使把美國贈與的250萬劑疫苗全接種完畢，疫苗涵蓋率也僅達15.5％。

台灣《蘋果動新聞》

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