河南省商丘市寧陵縣119歲的彭思成、114歲的劉秀榮夫妻被封為「世界上年齡最大的夫妻」。兩人加起來233歲，已結婚86年，目前全家有上百口人，達到六世同堂聚在一起，合照時場面十分壯觀。

光緒年間出生 合共233歲

據《河南日報》昨日報道稱，上周六（19日），寧陵縣縣長馬同和一行驅車到該縣邏崗鎮台馬莊村，將「扛旗世界紀錄」（Carrying the Flag World Records）委託授權頒發的「世界上年齡最大的夫妻」牌匾、證書和紀念金牌送到彭思成、劉秀榮夫妻手中。扛旗世界紀錄是一家總部位於英國倫敦，專門收錄體育及非體育、賽事及非賽事、搜羅世界之最的世界紀錄收錄機構。

據這對夫妻的兒子彭萬勝指，父親彭思成於1902年（光緒28年）6月出生，今年119歲；母親劉秀榮於1907年（光緒33年）8月出生，今年114歲。兩位老人有五個兒子和兩個女兒，整個大家庭六世同堂，總共有100多人。兩夫婦最大的孩子是85歲的女兒，最小的孩子是56歲的兒子，小兒子和大孫子同歲。

報道指，兩名老人挨過艱苦的日子，一輩子沒有打過架，即便偶爾吵架也從來沒有隔夜仇，生活中都非常關心對方。報道又指，現在劉秀榮還能穿針引線，喜歡縫縫補補。據悉，彭思成從不吃肉，喜歡喝疙瘩湯，一頓一碗湯一個饃加點菜；劉秀榮則是無肉不歡，最喜歡吃燒雞，兩三天必須吃一隻，一頓吃一大碗。

《河南日報》