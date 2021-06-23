「照顧自己，保存實力，禁得了報紙，禁不住人心。」這是遠在美國的受訪者發給我的訊息，配圖是由她5歲的女兒上色。她的愛人還在中國受刑，我只電話訪問過她一次，但她卻儲存我的聯絡方法，得知《蘋果》的時代即將結束，特地從遠方送上叮囑。

「別人看不過 落力用心感化我」。

前輩教落，不要讓記者成為主角，報紙的版面、這篇文章的空間，原本都應該留給這些真正需要發聲、需要關注的人，偏偏《蘋果》卻再三霸佔各大版面，但願明天有更多篇幅關注需要關注的人。

《蘋果》有立場嗎？《蘋果》的精神從來也是要為無權者發聲，深信聲音不可以單元。《蘋果》記者是漢奸嗎？神州火箭發射我們有詳細報道，劉曉波獲和平獎、趙婷揚威奧斯卡，真正值得中國人驕傲的新聞，我們從不遺留。

可惜的是這個堅持了26年的「大聲公」被拆了電池，再被鐵搥敲擊得支離破碎。

「假使不是一夥 我就等於怪物麼」。

在《蘋果》未滿一年，幸得上司耐心指導、上司傾囊相授、專家學者不厭其煩受訪，收穫甚豐，終生受用。展望將來，定會繼續求善求真。

「說青春好像生果 種甚麼得到甚麼」。

最後，願老闆、CEO、總編、主筆、各位講真話的同行和香港人平安。

《蘋果》中國組記者泰利

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