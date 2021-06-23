《紐約時報》報道，多個依賴中國疫苗的國家，COVID-19感染數字激增。在塞舌爾、智利、巴林與蒙古，50%至90%人口已完成2劑疫苗接種，接種率高於美國。主要接種的疫苗是中國科興與國藥，但上周全球疫情最嚴重的10大國家之中，上述的國家全部榜上有名，有專家認為這顯示中國疫苗在阻斷病毒傳播上成效不彰，尤其對於變種病毒，指中國有責任對此進行補救。

報道表示，北京視疫苗為外交手段，希望從疫情中崛起，將此視作令中國成為全球更具影響力國家的機會，國家主席習近平更指要提供較易保存的中國疫苗給全球數百萬人。蒙古是受惠國家，目前其52%人口完成2劑疫苗接種，但在6月20日，新增病例創下紀錄達2,400人，為1個月前的4倍。

中國沒有公佈太多臨床數據，來顯示其疫苗如何防止病毒傳播。蒙古當局堅稱選用中國疫苗是正確選擇，認為病例的激增是因太快解封，以及太多人在注射1劑疫苗後就相信受到保護。

澳洲福林德斯大學公衞學院教授佩特羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）認為，基於這些證據可以合理認為中國國藥疫苗在阻斷病毒傳播上成效最低，注射中國疫苗的最大風險在於已完成疫苗接種的人或許是無症狀或症狀輕微，並且持續傳播病毒給他人。

變種病毒正在印尼蔓延，超過350名完成2劑中國科興疫苗接種的醫生與相關人員染疫，該國從2月至本月7日有61名醫生染疫死亡，當中10人接種中國疫苗。該數據足以讓新加坡醫療服務總監Kenneth Mak對科興的使用產生質疑，他說：「輝瑞沒有這樣的問題，這真的是與科興疫苗有關的問題」。

《紐約時報》

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