天縱奇才特朗普 - 王偉雄

我有一個秘密，今天終於忍不住要爆出來了：其實本人是特朗普的崇拜者。

遙想2016年特朗普當選美國總統時，我氣極了，完全接受不了一個不學無術的卑鄙商人成為世界上最有權力的人，因為那時我還是個學院象牙塔內的左膠，思想離地，缺乏常識，根本沒有能力欣賞特朗普的天縱奇才。幸而後來我慢慢清醒了，最後終於開眼，明白到只有特朗普總統能推動美國的經濟發展和捍衛美國的核心價值，亦只有全心全意反共的他能打倒中共，拯救香港，甚至世界和平也得靠他。

最近看到已入籍美國的反共義士作家余杰在Facebook 說，特朗普當總統「很可能是我們這一生見過的最大的神跡」。我不信教，不信神，所以也不信神蹟；然而，跟余杰一樣，我現在篤信特朗普了。以前一直不敢透露這個秘密，因為我的朋友同事全都是反特朗普的左膠，我怕說出來會受他們排擠；但現在想通了，崇拜特朗普有甚麼可恥呢？我不但宣佈自己是特朗普崇拜者，還要由今天開始，努力改變身邊的左膠，擦亮他們的眼睛，讓他們看見特朗普總統的偉大。（順便一提，我不喜歡「川普」這個譯名，因為粵語讀起來有點像「穿煲」；還是「特朗普」貼切：特別，俊朗，還普渡眾生呢！）

從前的我以為特朗普不學無術，實在錯得離譜，他畢業於賓州大學禾頓商學院，學歷很高啊！特朗普只是不看書，對學院裏教授的紙上談兵知識嗤之以鼻而已，但不讀書而知天下事，豈非更了不起？正如他在四月到訪美國疾病管制與預防中心時所說，他有「天生的能力」（"natural ability"），假如不當總統，他隨時可以做科學家或醫學家。特朗普比任何人都更認識的事物可多呢，例如經濟、商業、稅務、債務、訴訟、法庭、美國政府系統、競選財務、社交媒體、電視收視率、ISIS、建築、再生能源、科技、無人航空載具等等。這不是我虛構出來吹捧他的，全是他親口承認，到網上可以輕易查到。

我認為特朗普天份最高、完全超班的，是自我宣傳（self-promotion），而在現代社會，沒有比這個能力更重要的成功因素。他有一絕招，相信世上只有他想得出：用化名親自打電話給報章媒體替自己宣傳或糾正對他的「錯誤」報道。他用得最多的化名"John Barron"，也許是這個緣故，他替小兒子取名"Barron"，真是個天才主意！此外，特朗普知道"Trump"這個名字是多麼的響亮閃耀，所以凡有機會，他都會在最當眼處用最大的字體以這名字作招牌，讓天下人得知有Trump（特朗普的先祖本姓"Drumpf"，後來改為"Trump"，實在有先見之明，否則總統先生叫"President Drumpf"，聽起來蠢蠢地，不妙）。

特朗普大半生做生意，是個商業奇才。他最拿手的一招是欠債不還，所以自稱「債務之王」（"the king of debt"），連德意志銀行（Deutsche Bank）這樣的大銀行也栽在他手裏，你說厲害不厲害？特朗普還擅用美國的破產法，他的生意申請破產達六次之多，消除了很多債務；這是完全合法的，難怪特朗普引以自豪，說自己"brilliantly"利用國家的法律。早兩天《紐約時報》所謂爆料，報道特朗普在2016和2017所繳的個人入息稅都只是750美元，而且在此之前的十五年，他有十年是一毛錢入息稅也不用繳。這有甚麼稀奇呢？所有有錢人都逃稅，特朗普是有錢人，因此特朗普逃稅；這是簡單不過的三段論，不懂三段論的人很糊塗，跟不懂三段論的人辯論問題，是浪費時間的。有人認為特朗普不是逃稅，因為他生意失敗，負債纍纍，所以才繳那麼少稅。我說這是開玩笑嗎？特朗普乃商業奇才，怎會生意失敗？負債纍纍一定是他的生意手段，不是真的。

特朗普競選連任，一定要贏啊，千萬不能讓比他大四歲的老人拜登當選總統！習近平修憲廢除國家主席任期限制時，特朗普高聲叫好，稱習為「終身總統」（"president for life"）；其實習總何德何能？特朗普的"natural ability"肯定包括當總統的能力，有資格當終身總統的，當然是特朗普而不是習近平。唉，可惜篇幅有限，否則定必多寫一千字，細數特朗普的政治天才。無論如何，我對特朗普當選連任充滿信心，恨不得跟余杰先生一起高唱：「Trump能夠，Trump能夠，我知他能夠， 我知總統能帶領我經過一切。」