傅太太送花樓會 - 邁克

傅雷夫婦文革初期自縊身亡，對有意寫《傅雷與傅聰》劇本的編劇來講是雙重打擊，除了惋惜暴政逼害文化人，還因為他們這麼一死，之後一場應該十分「碧池」的好戲演不成了。虛構是這樣的：風和日麗的六十年代末某一天，香港電影明星蕭芳芳府上門鈴響了，應門的是被娛記封為蕭太后的星媽，情景一五一十倒模《殷寶灧送花樓會》序幕，「門口立着極美的，美得落套的女人」，手上抱着的一大束花是蒼蘭百合抑或劍蘭玫瑰悉隨尊便。開場白當然要改一改：「是蕭太太罷？不認得我了罷？」太后細細端詳有一點見老的來客，眼珠轉兩轉，想起來了──是從前上海的舊鄰居傅太太。坐下寒暄，傅太太笑着說：「蕭太太，像你這樣可是好呀，我看到你們芳芳演的片子，我一直就這樣說，我要去看看蕭太太！我要有你這樣就好了！」閱人無數的太后，一聽知道話裏有話，果然不出所料，傅太太臉色略略一沉：「我說呢，我們傅家的男人和你們真有緣份，從前在上海，儂阿妹跟我那不爭氣的先生拉拉扯扯的，連張愛玲都寫進小說了，如今在香港，你們芳芳又把聰兒迷得茶飯不思，把鋼琴也荒廢了⋯⋯」

傅聰的故事精彩段落很多，單單從波蘭搬到倫敦的「叛國」事件就可以寫個十頁八頁，娛樂版渲染的戀愛新聞縱使真有其事也不足掛齒，但上下兩代的對照十分有趣，被殘酷的歷史一筆勾銷實在無奈。何況還可以順勢編段尾聲：許多年後傅先生收到慈善演奏邀請，說是為所謂護苗基金籌款，經理人勸喻：「還是別去，傳聞這機構有點問題。」