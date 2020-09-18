聖人少凡人多 - 左丁山

9月14日，到灣仔大道東循道衛理會堂參加溫漢璋大師兄安息禮拜，在場人數不少，早期中大校友尤其多，西貢坑口原居民亦眾，溫兄生前交遊廣闊，人緣好，各方朋友難以盡數，是日有如此場面，理所當然。

左丁山坐在W教授隔籬，見佢手背好似粗裂咗，問佢係唔係雙手洗得多，W教授話：「冇張竹君醫生咁多啩，不過幾個月來真係好勤洗手，或者用酒精搓手，手指手背裂開，有時幾痛。」此乃現時慣見現象，為咗防止感染累其家人，勤洗手在所難免。左丁山嘅家庭醫生幾年前話一日洗手七八次已經足夠，多得滯，雙手一定有裂痕，但今天疫情如此，唔洗唔得，如果照足張醫生在記者會講嘅戴口罩常識：「除口罩前先洗手，戴番口罩前再洗手。」

點洗先，我地每日戴口罩，除口罩，一共幾多次？飲十次水，已經要洗手二十次，三餐飯下午茶消夜，加多十次起碼，一日三十次少不了，在公司返工，每日去洗手間二十次以上，有冇咁誇張呀？我哋都知道戴口罩係常識，但張竹君醫生係聖人，我地係凡人，你估呢個世界上，聖人多還是凡人多呢？張宇人議員或有意回應此句，就畀林超英鬧餐懵，要求行政會議炒張宇人魷魚。林超英係環保聖人，日日堅持唔開冷氣：淋浴唔用香皂，環保到令人肅然起敬，直情係環保聖人。以佢嘅標準嚟要求張宇人離開行政會議，當然啱晒，但所有其他行政會議成員亦應該同時離職，會議入面，冇邊個係聖人噃，連反中條例都唔反對，讓一人說了算，搞到香港現時咁嘅環境，嗰班人仲有面子坐在所謂香港行政主導之最高層機關？

張宇人當然係凡人一名，佢亦代表好多凡人嘅意見，本欄曾講過，新冠肺炎疫情演變成「病死還是餓死」問題，不少國家已陷入全面經濟衰退。失業人數大增。有國家已開始出現半饑荒情況，印度政府已面臨經濟大衰退，叫印度總理莫迪做聖人，講笑咩。特朗普之防疫政策粗略等於情願病死不要餓死，拜登及民主黨政策係不可病死，情願美國人捱肚餓一段時期，此乃政治及經濟現實。目前香港旅遊業已死亡，餐飲業病到七彩，張宇人係餐飲功能組別議員（至於應否有功能組別，那是另一問題），佢代表業界講說話，係爭取選票啫，冇乜唔啱。林超英聖人要怪責，不如問吓林鄭今年一月唔封關，有何苦衷？