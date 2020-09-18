泳池要戴口罩 - 高慧然

因「武漢肺疫」而封閉多時的泳池重新開放，不過康文署制訂的泳池使用規則卻叫泳客無所適從。不知道康文署會不會邀請KOL 689拍短片，示範如何做一個遵守規則的好泳客？相信退休後無所事事的689會欣然出鏡。如果可以夥拍樣靚身材正、擁有雪白美腿的葉劉擔任女主角，收視必定爆燈。

康文署要求進入泳池範圍的泳客全程戴口罩，只有五種情況例外：在泳池內、在淋浴時、在泳池與泳池之間往返時、在更衣室與泳池之間往返時，以及保持1.5米社交距離做熱身時。

我假設有泳客離開泳池後既不去更衣室，也不去另一個泳池，而是在泳池邊逗留，觀賞其他泳客的泳姿。那麼，這個人就必須戴上口罩。那麼，他的口罩從何而來？跳入泳池時用密實袋裝住，再塞入泳褲嗎？如果是女人的話，是否應該塞入泳衣胸口位置？口罩必須全程跟身，才可以在需要使用的時候隨時取出來使用。否則就違規了。

在泳池內不用戴口罩，在泳池邊就有需要戴，除非不停往返於泳池及更衣室，又或泳池與泳池之間，照字面理解，這個時候即使不斷與人擦身而過亦毋須戴上口罩，倒是滿自由的。

在更衣室更衣時是需要戴口罩的，在淋浴間外排隊時也要戴上口罩。如果脫衣服時連帶口罩一併扯了下來，又算不算違規呢？制訂行政措施都可以錯漏百出，康文署在公佈規則前，有沒有實地測試過？其實，不封關，即使戴口罩游泳都沒有意義。