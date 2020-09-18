記住曾經的自由 - 區家麟

那一大片土地上，有一個主題叫懷舊，懷蘇聯時代的舊。

從吉爾吉斯、哈薩克、俄羅斯、亞美尼亞、捷克到前東德，總有當地老人，跟你談蘇聯的美好，懷共產主義的舊。

「自由。自由是什麼？自由對我們的人來說，就像猴子想戴眼鏡一樣，誰都不知道該怎麼辦。」諾貝爾文學獎得主、白羅斯作家亞歷塞維奇的《二手時代》，記「前蘇聯人」面對新時代不知所措，懷緬逝去國度。不同階層的人物誌，夢囈一樣的獨白，悲涼、病態，呼應時代。

亞歷塞維奇說過，人不僅不會在意自己的奴性，甚至會鍾愛自己的奴性；自由在眼前不會珍惜，因為眼裏只有香腸。專制政權都明白，經歷過貧乏厄困的人，只要給他們一點甜頭，已足夠讓他們欣喜若狂：「如果你被關在一個封閉的電梯裏，那麼你的夢想就只有一個：打開電梯門。而當電梯門開啟時，你就會感到幸福，無比的幸福。」

亞歷塞維奇最近加入白羅斯抗爭行列，成為民間「臨時政府」一分子，白羅斯繼承了前蘇聯的專制屍骸，人性最陰暗一面她寫過：「只要恢復集中營，就不愁找不到警衛，因為這種人遍地都是。」專制政府擅長隱惡揚善，製造強國夢，人們信以為真，為國家民族自豪：「他們無法擺脫偉大的歷史，無法和那段歷史告別。」

前蘇聯人的懷舊心態，不難理解，他們中年過後才逢巨變，舊世界一切規律瞬即崩陷粉碎，迎來了資本主義最不堪的一面；寡頭壟斷，弱肉強食，老一輩人不如年輕一代應變力強，連虛幻烏托邦的赤貧都保不住。往日不完美，但總算安穩渡日，而且有偉大歷史讓人自豪；有些人，習慣生命一切都被安排，有老大哥代你思考，自由只代表混亂無序。老一輩愛懷舊，縱使很多事不堪回首，但已是他們一生之中所見過最美好的世界。

前蘇聯陣營中，捷克是奇葩，從布拉格之春到天鵝絨革命，到今天政商界不畏打壓率團訪台灣，他們抵抗意志不滅，當年推翻專制後勇往直前，懷舊風潮淡，擁抱民主自由，政治經濟發展比很多東歐前共產國家好。有捷克人說，那是因為他們保有自由的記憶。

共產主義橫行前，兩次大戰之間的二十年，捷克曾經享有自由的健全民主社會，那是捷克老一輩人所見過的美好世界；後來專制統治的厄困中，自由的回憶代代相傳，他們知道什麼叫美好，分得清善惡，明瞭自由的寶貴，時機來臨時一呼百應，得到後懂得珍惜。

捷克朋友告訴我的一席話，我記住了。