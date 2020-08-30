給我一個讚（二之一） - 葉一南

曾經營運互聯網公司十多年，還有很多朋友在科技界，他們最近在談論Netflix一套好戲，The Social Dilemma。內容是Facebook、Google等前高層人員，揭露富可敵國的社交媒體公司，如何利用先進科技，在不知不覺間控制及改變用家行為。片子重點有三，第一：「當一件產品不用付費的時候，你，便是產品本身」，很合理，所以社交平台用盡方法，讓用家收讚放閃，圍爐取暖，令「你」上癮，不斷瀏覽。二：「當幾十億用家是產品，能夠稍微改變這班人的行為，便是一門很賺錢的生意」，當然，私人企業就是要盈利，多多益善，把用戶喜好放大，然後推介相關廣告，拿着幾十億人去賣錢。三：「手機前面是用戶，後面，是聰明的電腦群在運算及觀察，我們按那一頁，看多久，甚麼時候看，盡皆被日夜研究監控」，確實，人類不會醒過AI，它將會比「你」更理解「你」。所以非常得人驚，節目內的專家，他們明知社交平台有毒，還是戒不掉。尤其年青人，容易因此與社會脫節，不斷比較產生自卑，自殺率上升，又或長期活在互like的回聲谷，自以為是，tunnel vision等等。

當頭棒喝，有人形容這是人類第四次工業革命，比起蒸氣及電力的應用，變數更多影響更大，只因背後有超級電腦在操作。深不見底的AI，初露頭角，已經打敗並且逼哭了人類最強圍棋手柯潔，其力量不斷以幾何級數上升，我們真的準備好嗎？想想也可怕。

先申報，個人從不用面書及IG，皆因我不喜歡把生活展露人前，亦不太有興趣觀看人家經歷，餐廳面書非常靜態，一年更新四、五次，偷懶得厲害。還有一個原因，很個人，一直覺得Mark Zuckerberg這個據說泡不到女的書呆子，樣子很不順眼。雖然不用社交媒體，但一直留心觀察，朋友問我對影片The Social Dilemma的意見，以為會狠狠鞭韃這些公司，怎知相反，以飲食業為例，到目前為止，我還是保持對科技的擁抱及樂觀。

害怕歸害怕，我們退後幾步從歷史中去看，每一次當人類生活發生重大突破，如蒸氣及電力的出現，生產機械化，其長遠影響，並不是當時人民能預見。十八世紀工業革命開始的時候，有人說十分危險，農民湧進城市，誰來供應糧食？一些婦女進了工廠，家庭會否解體？今天我們回看，假若人口繼續膨脹而沒有工業革命，不要說長途運輸交流不可行，醫療落後，兒童要留在田裏工作等等，因為生產緩慢，很多年前應該已經不夠糧食，餓死大半人類。

不是說社交媒體沒有問題，做餐廳的，對此又愛又恨，尤其在我來說，在六、七年前，大概是恨的居多。中菜講求鑊氣，我們想盡辦法把出菜時間及路程縮短，為求熱辣辣送到顧客面前，你們說要相機先吃？而且還要轉來轉去找尋角度？有好幾次，我差些想一樽爆落客人頭上。食物改為用眼睛去吃，我形容給餐廳大廚，他嘆一口氣說，想提早退休。還是傳統媒體當道的時候，香港食評人屈指可數，有名有姓，有文章可尋，改了在互聯網，拿着相機的都是KOL，或者以為是KOL，我們疲於奔命，真的不知如何應付。坦白說，各色人等初生之犢太過百花齊放，我們雖然很想聽意見，但泰半看不明白……。Instagrammable，曾經是很熱門的字，紅褲子入行時沒有教過，現在去學會否太遲？

一切一切，都在電光火石間發生，當我與廚師們還在呆若木雞未及反應時，社交媒體的生態，已經轉了方向。原來，超級電腦雖然在背後操控，但前面，始終還是熟識的人心。