真正促進世界和平的人 - 黎智英

美國總統川普不按常規出牌，動輒被建制精英揶揄為外行、乖戾甚至瘋狂。可是武肺爆發前他卻成就了美國幾十年來最低的失業率，列根總統以來最好的經濟增長，扭轉美國依賴入口能源成為能源出口國。他又掀起中美貿易戰，藉此制止中共透過貿易違規強制轉移以至竊取科技。此舉警惕自由世界須正視跟中國作不公平貿易的後果，問題不解決將威脅世界和平。西方陣營若是能一致行動，將迫使中共面對現實，不按照國際規則辦事將被邊緣化。於此可見川普總統為世界長期穩定與和平作出了積極貢獻。這些都是不按傳統智慧辦事帶來的成果，證明了建制精英如何盲目、所謂傳統智慧如何迂腐。

川普總統推動中東和平的策略被外交政策專家嘲笑為幼稚和無知。他們一致認為須先解決以色列和巴勒斯坦之間的糾紛，中東才可以有和平。聯合國秘書長安東尼奥·古特雷斯（António Guterres）最近還說，解決此糾紛是達致中東和平的關鍵。川普卻反其道而行，放下以色列和巴勒斯坦之間的死結，解除美國與伊朗的核武條約，向伊朗作前所未有的經濟制裁，令其經濟下陷，削弱它對其他阿拉伯國家的威脅，以無人機處決伊朗恐怖活動的魔頭Qasem Soleimani，展示打擊伊朗的決心，以贏取沙地阿拉伯為首的遜尼派阿拉伯國家的信任。

川普總統的中東和平策略聚焦伊朗軍事威脅阿拉伯國家形成的無助感。撐以色列先是有效制衡伊朗。毋須依賴中東的能源供應，表明從中東撤軍，則迫使阿拉伯國家跟以色列連成一線對抗伊朗。沙地阿拉伯是巴勒斯坦的金主，以色列和沙地阿拉伯站在同一陣線，巴勒斯坦最終也只好與以色列和解。

上星期二，以色列、阿拉伯聯合酋長國和巴林在白宮簽署的 Abraham Accords為中東和平邁出了歷史性的一大步，打開阿曼、摩洛哥、科威特、蘇丹尤其是沙地阿拉伯等國家聯手對抗伊朗的大門，到了那個時候中東和平便大功告成了。半個世紀以來，中東局面令所有美國總統束手無策。奧巴馬未上任，吹水將推動中東和平而贏得了諾貝爾和平獎。川普不按常規出牌締造了和平，得獎的怎不該是他？

川普總統為中東締造和平，讓阿拉伯國家能與以色列通商；產油國的油錢可以投資到以色列，而以色列的人才科技可以協助阿拉伯國家發展經濟。「和平分紅」帶來的經濟繁榮除了將惠及伊朗和敘利亞等被美國制裁的國家，亦將降低中國、俄羅斯以至土耳其對整個地區的經濟和軍事影響力。中東局勢動盪，讓這些國家有機可乘；局勢越是動盪對他們越是有利。中東和平穩定，中國、俄羅斯和土耳其將無用武之地，世界也就更有希望走向和平。川普總統這個和平使者的成就非凡，理應得到今年的諾貝爾和平獎。十一月贏得總統大選後，希望川普再下一城，贏得十二月頒發的諾貝爾和平獎。

不到50日，美國總統大選將有結果。民調顯示川普的選情落後於拜登。我對川普總統連任卻毫無懸念。是的，武漢肺炎瘟疫導致20萬美國人喪命，數目為全世界最高；經濟大受打擊，公司倒閉，失業率飆升，財富損失慘重，都打擊川普總統的選情。左派主流傳媒一直咬着川普不放，攻擊他抗疫不力。

人民卻不是盲目的。他們知道影響疫情的因素異常複雜，譬如美國人民自由散漫不羈，不願意戴口罩，令疫情惡化。加以像紐約等地方政府處理老人院的疫情失當，而難辭其咎。選民不會把責任統統歸咎川普總統。反而武肺前他成就的亮麗經濟增長，黑人和少數族裔的失業率降至史上最低、工資增幅則史上最高，而強硬對付中共的不平等違規貿易行為，有目共睹，令人民有信心瘟疫過後他有能力迅速令經濟復甦，增加他連任的勝算。

反觀對手拜登年老體弱，不是話到中途啞口無言，則滿口陳腔濫調，而最要命的是被民主黨極端左翼分子牽着鼻子走；政見全面左傾，儼然要為美國來一場社會經濟革命那樣。是的，很多美國人不滿現狀，然而他們要的是漸進式的改善而非革命性的巨變。拜登的「政治正確」和近乎社會主義的主張，嚇怕民主黨的中堅分子，反而對他選情極其不利。

黑人George Floyd被警察跪殺，民主黨曲意逢迎「黑命攸關」（Black Lives Matter）組織的抗議行動，要求削減警察開支，一些民主黨掌權的州分和城市又響應，導致罪案和兇殺事件飆升；不良分子騎劫抗議行動，燒車和洗劫店舖，甚至開槍射殺警察，令居民活於惶恐中。這些都難免打擊民主黨的選情。為這些突發事件所困擾，加以拜登勢弱，川普總統是很難輸的，故此他是幸運的。

川普總統連任，美國得以逃過走向社會主義厄運，故此美國人民也是幸運的。我甚至認為川普總統連任有利世界和平，故此自由世界的人民同樣是幸運的。