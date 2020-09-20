當你想不出要寫些什麼，往菜市場去吧，總能找到一些可以發揮的題材，而且今天還有一項特別的任務，就是和雷太拍一張照片留念。

沛記海鮮在菜市場進口的第一檔，我已經光顧了幾十年，主人雷太在全盛時期擁有數艘漁船，什麼名貴海鮮都能在她檔中找到，我喜歡的都是隨着拖網捕撈的一些雜魚，像七日鮮、荷包魚和不知名的，都是我最愛吃。

隨着年紀、她的魚檔賣的名貴魚越來越少，只剩下一些馬友和海斑，另外的老虎蝦和魷魚，是兒子的冰鮮店拿來的，但我還是不停地在她的檔口停一停，不買也打聲招呼。

今天，是她最後一天。兒子見她歲數大了，不忍心看她每天在這裏辛苦，請她休息休息，許多老顧客都不捨得，不過她也不是完全退休，收拾了魚檔之後，她會到侯王道在她兒子開的冰鮮店幫手，想念她的人可以到店裏和她聊聊天。

菜市場的檔主和顧客們交易久了，就會成為老朋友，這種關係可能會濃厚過家人，我住在九龍城，九龍城菜市場可以說是我家的一部份了，幾天沒去，小販們都會關心地問起我來。

和檔主們做了朋友，再也不必擔心買不到最新鮮的貨物，他們總會把最好的推薦給你，有時算得太過便宜，付錢時多加一點，對方不肯收，買的人更不好意思，大家推來推去，真像小時候書裏說的君子國。

蔬菜檔的二家姐，從前也不在菜市場，而是開在侯王道的一間店裏。一共有四姊妹，都是美人兒。四姊妹中有一位早走，另一位在家享清福，大家姐還在雷太魚檔對面賣菜，二家姐的開在另一邊，所賣的蔬菜最為新鮮，好處在如果想不出要燒些什麼菜，她會不厭其煩地一一為你想好。本來二家姐也可以退休了，但她說是為了等兒子成熟接班，要多做幾年，我卻看她樂融融地，似是不肯呆在家裏。

最近香港政府為美化市容，請了許多街頭畫家，把九龍城的店舖都畫上彩畫，衙前塱道上的「義香荳腐店」就是其中之一，這家人由兄妹二人經營，畫家把他們兩人的大頭畫在門上。其他家也畫了，但都一早開店看不到繪畫，只有義香的畫最顯眼，那是因為他們的店開得最晚，通常要在中午期間才營業，開到傍晚就收檔，我最愛吃的反而不是他們的豆腐，而是大菜糕和涼粉，但不敢多買，因為妹妹不肯收錢，店裏也宜堂食，有許多老顧客經常停下，吃一兩件新鮮煎炸的豆品，或喝杯豆漿才繼續買菜。

再過去幾家也是經常光顧的「元合」，這裏是唯一可以買到潮州魚飯的店舖，但年輕顧客不懂得欣賞，魚飯種類沒有以前那麼多了，另一個原因是海鮮越來越少，一少就貴了，當今的魚飯沒以前那麼便宜，他們的炸魚蛋最為爽口，也有很多人喜歡。

街尾的豬肉檔和牛肉檔生意很興隆，豬肉檔的肉最鮮美，牛肉檔生意特別好，一到天氣冷就大排長龍，大家都買牛肉來打邊爐，我們都已成為老朋友，不買也走過去閒聊幾句，最常說的是來看看他們有沒有偷懶。

也不是家家都是老店，生力軍有來自潮汕的「葉盛行」，這是一家做大宗潮州雜貨的店舖，什麼都有。我喜歡的是老香黃，即是一種佛手瓜醃製品，越老越好，所以叫成老香黃，我到夏天拿它來沖滾水，泡出來的飲品以前老人家說可以治咳嗽，也不知是否有效，反正我喜歡那個味道，到了深夜喝濃茶睡不着覺，喝老香黃水最好不過，從前要到潮汕才能買到，當今不能旅行，可以在「葉盛行」買到，實在方便。

同條路上還有老店「老四」了，一度發展得厲害，當今守回老檔口，賣滷鵝，疫情之中外賣反而生意越來越好，九龍城賣滷鵝的檔口不少，但「老四」還是品質最有保證的一檔，除了滷鵝，他們做的滷豬頭肉、滷豬耳朵和鵝腸等，都很受歡迎。

再走去就是「潮發」了，這家老潮州雜貨店什麼都有，欖菜也是自己做的，我最愛吃他們的鹹酸菜，有鹹的和甜的兩種選擇。潮州甜品中的清心丸也可以在那裏買到，一度被禁止，因為用了硼砂，但這種小吃在潮州已存在了上千年。

隔壁是「金城海味」，在這裏買鮑參翅肚最安心，價真貨實，乾鮑也能代客發好，請客時加熱就行，要買陳皮的請儘管在店裏選購好了，有最好貨色。

折回侯王道，當然去「永富」買水果，當今除了高級日本蜜瓜、葡萄和水蜜桃之外，還有新鮮運到的雞蛋「蘭王」，要吃生的話盡可放心，雞蛋的包裝上有何時進貨的日期。

隔壁的「新三陽」是愛吃滬菜的人最愛光顧的，如果你想自己做醃篤鮮，他們除了新鮮豬肉之外，什麼都會替你配好，按照店員的方法去煲，一定不會失敗，我還愛買他們新鮮做的油燜筍、鴨腎、烤麩等等小吃，有時會買些海蜇頭回來，用礦泉水沖一沖，再淋上意大利陳醋，百食不厭，你也可以試試看。