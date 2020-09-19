重溫《獅子山下》要勇氣 - 林夕

千禧年，梁錦松發表財政預算案時借用《獅子山下》招牌，從此確立了一種精神叫「獅子山下」。

有沒有騙人做牛做馬一輩子，然後俯首甘為鉅富牛？也不一定，天下沒免費午餐，沒不勞而獲，要你踏平崎嶇不是罪過，這也是漁港變金融中心的基礎。

《獅子山下》是七十代開始的系列作品，看過又清楚劇情的到現在沒幾個。彼時香港經濟才剛剛起飛，講窮人如何生存到生活，現在重溫，可能需要一點勇氣。

不是那些發生在廉租屋街坊的故事，不堪回首，也不是畫面欠缺豪裝美學；怕是怕想起，一大部分人好不容易富起來了，納米豪宅地方竟然還不如《獅子上下》算是貧民區的單位大小，差不了多少？敢問獅子山下現在幾錢呎？

「我哋大家/用艱辛努力寫下那/不朽香江名句」，很艱辛很艱辛、很努力很努力，最驕人竟然是寫下了不朽的樓價，果真是「歡笑多於唏噓」，歡笑的依然會唏噓，原來踏平崎嶇是換來三十年省吃儉用。

這四十年來如一夢，獅子山腰蓋房子快要塞滿獅子腋下了，同時有人租住太空艙，怎麼敢隨便重溫。當然還有另一種人，回想起當年，為什麼會「同處海角天邊」？為什麼會「一起遇上」？不是為了逃難南來，是這裏有金礦嗎？為什麼要「拋開區分求共對」？

不就是祖先輩來自五湖四海，南北方不約而同抵港避秦？當時怕什麼？我哋大家都可以一講就講一個晚上，他們大家，也心知肚明，怕的是正是現在全面管治香港的政權。

那時候怕，現在就不怕了，中間發生過什麼事？文化大革命之後又再鬧革命，這次是改革開放。那這個唯一執政黨的本質有變過嗎？說穿了就是錢多了， 所以不但不怕，而且開始為此擁抱讚美。

先輩怕共產，怕來怕去原來不是怕失去合理的自由、毫無包袱的暢所欲言、敢講敢做的本色、尊重契約精神、文明廉潔的營商環境，怕的竟然只是不能繼續賺錢。

別說獅子山下精神，中環價值已被西環價值取代，現在重看《獅子山下》，除了勇氣，有些人可能真的要低下頭來偷窺，帶着慚愧。