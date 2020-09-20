滄海遺珠必有淚 - 林夕

在《榮光》之前，香港之歌，言必《獅子山下》，關於「東方之珠」之歌，也就是《獅子山下》，正式名為《東方之珠》的國粵語版，反而抵不過一座獅子山。由官方加持過，果然有法力，被不同歌手翻唱次數可知。

《獅子山下》與《香江歲月》皆為經典，有人定義經典就是經得起時間考驗的流行作品，未必。兩劇都是香港電台電視部製作，後者三輯共二十六集，背景由日戰時期講起。但正因為只有二十六集，同樣以香港為主題，由盧國沾寫的同名主題曲，到今日罕有人提起。

都說歷史會還一切公道，未必。時間洗滌過後，浪潮淘盡砂礫，滄海有遺珠，可惜少人問。正如廣東歌詞人初代元祖，言必黃霑，盧鄭黃鼎立時代，彷彿只是個研究題目而已。

作品反映作者性情，這也注定《香江歲月》不可能成為有鉛水處皆有人傳唱的命運。一個是「人生中有歡喜/難免亦常有淚/我哋大家在獅子山下相遇上/總算是歡笑多於唏噓」都是「大家」「喜聞樂見」的正能量。

盧國沾一開筆：「逝去可以再奪/心要堅決/來換我他日喜悅」，起手式就是戰鬥格，同樣旋律開頭，然後才來諄諄寄語：「莫以海角寄塵/虛耗光陰/浪費此處艷陽朗月」，「海角寄塵」跟「誓相隨」的「同舟人」，都是避秦者，一樣要踏平崎嶇，只是在海邊一隅「寄生於塵世」，懷着孤絕之情，誓不浪費此地之艷陽朗月，是以放負而負負得正，能量比正正得正的正，更不適合成為香港之歌。

轉和弦處，盧氏孤憤正式登場：「人生講適應/或者世情多冷絕/隨風飄零滿地/種籽向誰求脫」，「講適應」是在百般無奈下的行動，「放開彼此心中矛盾」是欣然採納的行動加結果，在前面著一「講」字，世情果然夠「冷絕」。飄零滿地的種子，當然比「同舟人」更貼近現實。當時香港，全都是合力撐一艘龍舟，未免太理想，花果不堪摧折，飄零求存才符合現實。

這飄到海角的種子，能向什麼人求開脫解脫？盧國沾就「用我香江歲月/傾我心血/掏我一切熱誠創業/願這心訣有人細閱」。全詞押撇脫入聲韻，聽起來唱出來，不孤絕也難。所以，滄海雖則有遺珠，試問當年梁錦松若選擇更貼近實情的《香江歲月》，是要勉勵市民和衷共濟，還是要鼓勵孤憤的力量呢？倒不如唱《東方之珠》，人畜無害。