侮辱女性 - 高慧然

林鄭在全球婦女峰會5周年座談會上透過視頻發言。指出她本人作為香港首位女性行政長官，在推動香港婦女發展有多一重的責任。又提及她自己作為抗疫戰的總帥，在她的崗位上參與抗疫。

一個人，要厚顏無恥到甚麼程度，才能說得出上面這一番話來？林鄭說話時三角小眼不時眨動，不知是想到自己的「政績」過度興奮，還是想起蔡英文，想起每個人都無可避免把她跟蔡英文作比較而表現得心虛？

先說抗疫，蔡英文領導的台灣政府，在疫情初起時馬上禁止中國遊客入境，並開始生產最主要的防疫用品：口罩。結果，台灣成為抗疫戰的最成功典範，成為全球抗疫的借鏡。在確保本國需求之後，台灣更用多餘的口罩進行「口罩外交」，努力提升台灣的國際地位。不過台灣總統蔡英文從未沾沾自喜，聲稱自己是甚麼「總帥」而自high一番。

拜林鄭所託，過去一年，台灣崛起，而香港則由金融中心淪落為第三世界。司法不公，警暴問題嚴重，自去年8月份，首次有女示烕者在遊行中失去眼珠後，緊接而來的是印尼女記者，在前線採訪時被橡膠子彈奪走一眼。過去一年多，多少女性只為了表達不同政見走上街頭、和平示威而被暴力對待？即使不示威，也不代表安全，前不久便有腹大便便的孕婦與12歲未成年女童遭警察暴力欺凌，15歲的陳彥霖裸屍海面被裁定為死因不明……林鄭治下，女性命運如此坎坷，她竟有臉自high？