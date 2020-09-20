李梓敬的造謠手法 - 馮睎乾

傳媒人柳俊江與男子動武，不知道關新民黨李梓敬什麼事，居然在Facebook專頁出帖，說要向柳俊江講聲「加油呀，帽事嘅」，嘴巴之賤，舌齒之臭，真不愧「西門梓」綽號。

我皺着眉頭，掃視他的垃圾專頁，多是惡意散播的謠言、斷章取義的新聞，但幾乎每帖都有二至六千「腦殘藍」讚好。單以數據判斷，西門梓的影響力，已大於計算廣告的國家領導人，政治能量不容忽視。當然，粉絲多寡與帖文水平無關，我指他播謠，自有真憑實據。

九月十二日，李梓敬截圖轉載《星島網》新聞，題為「美國大學研究：新冠疫情早在武漢暴發前已在美傳播」，截圖包含實驗室人員照片及圖片說明文字：「有美國大學研究指，新冠病毒可能早在2019年12月就已經開始在洛杉磯傳播。」圖上有李梓敬按語：「我哋係咪應該向美國政府，追討損失？」此帖得到超過五千讚好、五百分享。問題是：為什麼李梓敬不貼出新聞原文鏈結呢？

答案很簡單：看了原文，就沒那麼容易被西門梓煽惑了。

我按圖索驥查閱《星島網》內文，發現首段已說：「新冠病毒可能早在2019年12月就已經開始在洛杉磯傳播，甚至在世界衛生組織知道中國武漢的最初疫情之前。」留意末句，可知美國大學研究，只表示疫症在美國傳播，早於中國向世衛通報，並非表示「美國是疫症源頭，需要向西門梓及其腦殘粉絲賠償」。這種卑鄙無恥的誤導手段，跟三月底官媒抹黑意大利的方法，一模一樣（詳見拙文〈向意大利的傷口撒鹽〉）。

九月十三日，李梓敬發帖說：「12瞞徒淨係偷渡被捕，家屬都出晒嚟。點解831死咗幾千人，一個家屬都冇出嚟？」說「831死咗幾千人」即使不是造謠，也是卑鄙無恥的「打稻草人」詭辯——根本沒有人（除非西門梓也算是所謂「人」）說831死幾千人，這樣說是刻意扭曲對方觀點，意圖削弱公眾質疑831的論據。試想：假設831死了幾個平凡人，被歸類「失蹤人口」，家屬如何得知？憑什麼開記招？

最噁心的，是李梓敬專頁的簡介：「心痛大多數媒體偏頗，選擇性報導，導致部分香港人受到誤導，是非不分。下定決心，發放真確資訊，提供論述基礎，揭露媒體不想你知道的真相。」我想嘔呀。