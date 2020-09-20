警惕文字 - 顏純鈎

網絡時代寫文章，最大好處是隨時可以跟讀者溝通，有人給你留言，不管是欣賞還是批評，都是遠方的共鳴。

有網友批評我時常不自覺用一些大陸文字，如「視頻」、「亮點」、「抓緊」、「打造」等等。我平時讀不少大陸文章，喜歡不喜歡都讀，難免無形中受到影響，寫時「脫口而出」，沒特別在意。

這些文字是不是真的不好？其實也未必，問題是香港人對大陸文化的入侵非常敏感，一看到自己陌生的字眼，全身毛孔都豎起來。他們平日看大陸文章不多，一接觸就礙眼，我看大陸文章多，不知不覺麻木了。

四十多年前剛踏入香港，筆下文革腔調最難除，寫文章一起式就「東風吹戰鼓擂」、「四海翻騰雲水怒，五洲震蕩風雷激」之類。我用十年八年時間，很用心去清除這種黨八股文風，至今仍不敢說沒有殘餘。

我曾用過一個比喻，便是越劇《追魚》中一個情節：鯉魚精為與情人結合留在人間，把身上的鱗片一片片剝下來還給龍王父母，以此形容文化重造的痛苦。

但始終中文世界是互通的，除非你永遠不讀大陸文章，否則難免受影響。我沒有立志隔絕大陸文化，大陸民間文字也有很精采的，只是網友對保護香港文字純粹性的那份執着，提醒我警惕共產文化符號的洗腦。

這種現象與近年來本土意識的興起大有關係。九七後很多年，香港人都沒有如此敏感。當時香港文化向北輻射，影響遍及大陸。大陸人剛對外睜開眼睛，什麼都新奇，因此像「拍拖」、「搞掂」這些香港字眼，大陸人也都琅琅上口，更不必說香港歌、香港電影電視的廣泛流播了。實際上這種互相交流才是正常的，也是正面的。

但在共產文化全面管控的形勢下，國教工程正式掩至，洗腦教育登堂入室，大陸教師即將來香港教普通話，很快香港中小學也要用普通話教學。中共禁絕地方語言，意在鏟除地方文化，香港人警惕共產文字，並非小題大作，文字是思考的工具，要多加警惕。