一個在香港留學的中國女生，因在校園內遭人潑水及被稱呼為「大陸妹」而報警。在殘酷對待30隻動物致重傷，甚至致死都不必被追究責任；用金屬尖鑿刺傷他人腰部的疑犯更被法官盛讚「熱愛社會」而得以保釋的今日香港，一個香港女生用水潑濕「大陸妹」，卻被警方以普通襲擊罪拘捕。至於港女用「大陸妹」稱呼「大陸妹」，更被形容為辱罵。

真奇怪，叫「大陸妹」做「大陸妹」，只是客觀陳述而已，何辱之有？如果以一個人的出身地稱呼對方涉嫌辱罵，那麼，「台灣妹」、「泰國妹」、「坡妹」、「日本妹」、「韓國妹」、「法國妹」、「德國妹」……統統都不是一個稱呼，而是一種辱罵。這是甚麼邏輯呢？

人在外國，一旦被人問起「你來自哪裏」，我會很自豪地說，「我從香港來，我是香港人。」如果被人喚作「港女」、「香港女人」、「香港人」，我會深以為傲，而不是感覺受辱。同樣道理，一個台灣女人被喚作「台灣妹」，一個日本女人被喚作「日本妹」，肯定都會欣然受落，而不是報警聲稱自己受到羞辱。

一個「大陸妹」，因為被人喚作「大陸妹」，而感覺自己受到羞辱，只有一個原因，她對自己的祖國非但不能產生自豪感，甚且相反。不妨問問那個大陸妹，為甚麼你不以你的祖國為傲？香港警察若認同她的感覺，是政治不正確呢？還是違反國安法？